خالد مرتجي يرفض مصافحة مريم مصطفى لاعبة الزمالك (فيديو)
تجاهل خالد مرتجي، أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي المصري، مصافحة مريم مصطفى، لاعبة فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات، اليوم السبت.
وحصد فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات، برونزية كأس مصر عقب التغلب على وادي دجلة بنتيجة 3-0.
وأثناء تسليم الميداليات البرونزية للاعبات الزمالك، مدت مريم مصطفى يدها لكن مرتجي تجاهل مصافحة لاعبة الفريق الأحمر السابقة.
وكانت هناك أزمة بين اللاعبة مريم مصطفى والنادي الأهلي، حيث جددت تعاقدها مع الأهلي لمدة 4 سنوات، لكنها انتقلت بعدها إلى الزمالك وطلبت فسخ التعاقد، وقدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية واتحاد الطائرة، وطعنت اللاعبة بالتزوير في العقد.
وأصيبت مريم مصطفى بقطع في وتر أكيليس خلال شهر فبراير الماضي 2023، ولكن عادت مرة أخرى وظهرت مستوى جيد ومميز مع نادي الزمالك.
وكان الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، نجح في الفوز على الشمس بنتيجة 3-0، والتتويج بلقب كأس مصر للموسم المحلي 2023/2024.
والتقي الأهلي مع الشمس على صالة اتحاد الشرطة، في إطار نهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة سيدات.