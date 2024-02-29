الحكومة البريطانية توجه تحذيرًا لأندية الدوري الإنجليزي
طالبت الحكومة البريطانية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتوصل إلى اتفاقية حول صفقة مالية جديدة مع أندية رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية وإلا سيتم فرض صفقة جديدة من قبل هيئة تنظيمية مستقلة.
وتتفاوض الأندية 20 المشاركة في الدوري الممتاز مع نظيرتها في مسابقات دوري الدرجات الأدنى حول "الصفقة الجديدة" التي تقضي بتوزيع نحو 900 مليون جنيه إسترليني (1.14 مليار دولار) على مدار 6 أعوام.
ولم يتمكن ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن من الحصول على تفويض من أغلب أندية الدوري الممتاز، علمًا بأن المحادثات توقفت بنهاية العام الماضي.
لكن وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر طالبت أندية الدوري الممتاز بإبرام الصفقة التي من شأنها أن تقلص التفاوت بين النخبة وأندية الرابطة البالغ عددها 72.
وقالت فريزر، اليوم الخميس، خلال مؤتمر أعمال كرة القدم الذي تعقده صحيفة "فاينانشال تايمز" في لندن: "لا نريد أن يشكل هذا الأمر قضية لدى الهيئة التنظيمية".
وأضافت: "من مصلحة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، التوصل إلى اتفاقية، لكن لو لم يتم التوصل إلى اتفاق سيتم الأمر من خلال الجهة التنظيمية".
وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتقديم تشريع لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة هذا العام تشمل صلاحياتها تحقيق الاستقرار المالي وحماية مصالح المشجعين ومنع الأندية من الانضمام إلى مسابقات دوري انفصالية.