الحكومة البريطانية توجه تحذيرًا لأندية الدوري الإنجليزي

وتتفاوض الأندية 20 المشاركة في الدوري الممتاز مع نظيرتها في مسابقات دوري الدرجات الأدنى حول "الصفقة الجديدة" التي تقضي بتوزيع نحو 900 مليون جنيه إسترليني (1.14 مليار دولار) على مدار 6 أعوام.

ولم يتمكن ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن من الحصول على تفويض من أغلب أندية الدوري الممتاز، علمًا بأن المحادثات توقفت بنهاية العام الماضي.

لكن وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر طالبت أندية الدوري الممتاز بإبرام الصفقة التي من شأنها أن تقلص التفاوت بين النخبة وأندية الرابطة البالغ عددها 72.

وقالت فريزر، اليوم الخميس، خلال مؤتمر أعمال كرة القدم الذي تعقده صحيفة "فاينانشال تايمز" في لندن: "لا نريد أن يشكل هذا الأمر قضية لدى الهيئة التنظيمية".