لماذا تراجع عدد الأهداف المسجلة بالرأس في الدوري الإنجليزي؟

نشرت صحيفة "ديلي ميل" دراسة تبين تراجع عدد الأهداف المسجلة بالرأس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للصحيفة، فإن الهدف الرأسي الجميل هو عمل رياضي مثير، ولا يقتصر الأمر على مجرد وضع الجبهة في مسار طيران الكرة، بل بالجري والقوة.

وعندما سجل دين الهدف الافتتاحي لعصر الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد لشيفيلد يونايتد أمام مانشستر يونايتد في عام 1992، كان هذا هو الأول من بين 265 رأسية في الموسم الافتتاحي.

ويمثل هذا 21.7% من إجمالي الأهداف التي سجلتها فرق الدرجة الممتازة الـ22.

وبعد ثلاث سنوات، شكلت الضربات الرأسية 23.1% من إجمالي الأهداف، وفي الآونة الأخيرة، انخفضت إلى 15%.