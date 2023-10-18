ميسي يتلاعب بمدافعي بيرو بمهارة رائعة (فيديو)
على طريقته وبالتخصص، راوغ الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبي منتخب بيرو بمهارة عالية، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، فجر الأربعاء، في تصفيات كأس العالم 2026.
وأثبت ميسي أنه استعاد كامل لياقته البدنية بعد أن سجل هدفي الأرجنتين في الفوز 2-صفر.
وشارك ميسي، الذي انضم للتشكيلة رغم غيابه في الأسابيع القليلة الماضية بسبب مشكلة عضلية، بديلا في الفوز 1-صفر على باراجواي يوم الخميس الماضي لكنه كان موجودا في الملعب منذ بداية المباراة في ليما.
وفي الدقيقة الـ34 من المباراة، استلم ميسي الكرة في منتصف الملعب قبل أن يرواغ لاعب منتخب بيرو، ثم جاء زميله في محاولة لقطع الكرة من النجم الأرجنتيني لكنه راوغه أيضًا لينطلق بالكرة وهي على حدود خط التماس، وينتزع إشادة كل مَن في الملعب.
ووضع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بطلة العالم في المقدمة في الدقيقة الـ32 بتسديدة رائعة بعد تمريرة حاسمة من نيكولاس غونزاليس وجعل النتيجة 2-صفر بعدها بعشر دقائق عقب تمريرة من إنزو فرنانديز.
وحُرم ميسي من تسجيل الثلاثية في الشوط الثاني بعد أن تم إلغاء هدف بسبب التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وستستضيف الأرجنتين، التي لا تزال في صدارة الترتيب، منافستها أوروغواي في الـ16 من نوفمبر قبل أن تواجه البرازيل بعدها بخمسة أيام.
وتواجه بيرو منتخبي بوليفيا وفنزويلا في الجولة المقبلة من التصفيات.