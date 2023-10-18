ميسي يتلاعب بمدافعي بيرو بمهارة رائعة (فيديو)

على طريقته وبالتخصص، راوغ الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبي منتخب بيرو بمهارة عالية، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، فجر الأربعاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وأثبت ميسي أنه استعاد كامل لياقته البدنية بعد أن سجل هدفي الأرجنتين في الفوز 2-صفر.

وشارك ميسي، الذي انضم للتشكيلة رغم غيابه في الأسابيع القليلة الماضية بسبب مشكلة عضلية، بديلا في الفوز 1-صفر على باراجواي يوم الخميس الماضي لكنه كان موجودا في الملعب منذ بداية المباراة في ليما.