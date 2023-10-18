ميسي يسجل ثنائية في فوز الأرجنتين على بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين على حساب نظيره بيرو، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الوطني في العاصمة ليما، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليحقق الفريق انتصاره الرابع تواليًا، حاصدًا العلامة الكاملة.

وافتتح ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، التسجيل في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول، بعدما تلقى الكرة من نيكولاس غونزاليس، ليسددها بقدمه اليسرى، لتسكن في أعلى يسار شباك بيدرو جاليس حارس مرمى بيرو.