ميسي يسجل ثنائية في فوز الأرجنتين على بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو)
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين على حساب نظيره بيرو، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الوطني في العاصمة ليما، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليحقق الفريق انتصاره الرابع تواليًا، حاصدًا العلامة الكاملة.
وافتتح ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، التسجيل في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول، بعدما تلقى الكرة من نيكولاس غونزاليس، ليسددها بقدمه اليسرى، لتسكن في أعلى يسار شباك بيدرو جاليس حارس مرمى بيرو.
وفي الدقيقة الـ42، واصل ليونيل ميسي تألقه بإحرازه هدفًا ثانيًا على إثر تمريرة حاسمة من إنزو فرنانديز، ليسددها بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية للحارس جاليس.
بينما شهدت الدقيقة الـ57، إحراز ليونيل ميسي، هدفًا ألغاه حكم المباراة، عقب اللجوء لتقنية الفار بداعي التسلل.
وبهذه النتيجة، تصدَّر منتخب الأرجنتين، تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، بينما تجمّد رصيد بيرو عند نقطة يتيمة في المركز التاسع قبل الأخير.
وفي المباراة الثانية، خطفت أوروغواي المركز الثاني من البرازيل، بعد الفوز عليها بثنائية نظيفة سجّل داروين نونيز في الدقيقة الـ42 ونيكولاس دي لا كروز في الدقيقة الـ77، لترفع رصيدها إلى 7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب "السيليساو" الثالث.
وفي باقي المباريات، تعادل منتخب الإكوادور مع نظيره الكولومبي سلباً، وفازت باراغواي على بوليفيا 1-صفر وفنزويلا على تشيلي 3-صفر.