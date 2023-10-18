غادر الملعب على عكازين.. نيمار يتعرض لإصابة قوية في مباراة البرازيل وأوروغواي (فيديو)

تعرض البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، لإصابة قوية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، فجر الأربعاء.

وغادر نيمار قبل دقائق من نهاية الشوط الأول من المباراة مصابًا بعد أن سقط على أرض الملعب بعد تدخل ضده، في الدقيقة 43، ليسقط متألما بشدة ممسكا بركبته اليسرى.