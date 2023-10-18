غادر الملعب على عكازين.. نيمار يتعرض لإصابة قوية في مباراة البرازيل وأوروغواي (فيديو)
تعرض البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، لإصابة قوية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، فجر الأربعاء.
وغادر نيمار قبل دقائق من نهاية الشوط الأول من المباراة مصابًا بعد أن سقط على أرض الملعب بعد تدخل ضده، في الدقيقة 43، ليسقط متألما بشدة ممسكا بركبته اليسرى.
وغادر نيمار الملعب باكيًا بسبب شدة الإصابة، كما تم حمله على نقالة إلى خارج المستطيل الأخضر.
وظهر نيمار عقب المباراة وهو يسر على عكازين ويضع واقيا على ساقه، ما يدل على أن الإصابة قوية وربما تطول مدة غيابه عن فريقه السعودي.
ونشر ثامر الشهراني، أخصائي علاج طبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، عبر حسابه على منصة "إكس" لقطة لإصابة نيمار، موضحا: "هنا لقطة للساق بالبطيء وخروجها من مكانها وعودتها مره أخرى.. وهذه تعني إصابة في الرباط الصليبي للركبة، إذا تأكدت الإصابة سيغيب من 7 إلى 9 أشهر".
ووفقا لبيان رسمي، فإن "تشخيص إصابة نيمار هي التواء قوي في الركبة اليسرى، ولكن لا زال هناك اشتباه بأمر أكثر خطورة".
وأوضحت قناة "غلوبو" البرازيلية: "إصابة نيمار هي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، نأمل أن نكون مخطئين".
فيما قالت قناة "Spor TV"، إن "الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل سيزوّد نادي الهلال بكافة نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها نيمار بعد الإصابة".
ولم يقتصر الأمر على إصابة نيمار ولكن تلقت البرازيل خسارتها الأولى في التصفيات بخسارتها بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة، بعدما حقق "السامبا" الفوز في أول مباراتين وتعادلت مع فنزويلا في الجولة الثالثة ليتوقف رصيد الفريق عند 7 نقاط.
بينما يخوض الهلال يوم الجمعة مباراة أمام نادي الخليج في عاشر جولات دوري روشن.