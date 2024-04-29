آرني سلوت يحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن مصير الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مع الفريق، بعد الأزمة القوية التي اندلعت بينه وبين مدربه الحالي الألماني يورغن كلوب، في المواجهة الماضية أمام وست هام.

ويفاوض ليفربول حاليا آرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد روتردام الهولندي، لخلافة كلوب؛ إذ وصل الناديان لاتفاق نهائي ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد توليه المسؤولية.

ويُغادر كلوب ليفربول بعد فترة استمرت أكثر من 8 سنوات فاز فيها بمجموعة كاملة من الألقاب، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.