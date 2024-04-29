آرني سلوت يحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول
كشفت تقارير صحفية عن مصير الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مع الفريق، بعد الأزمة القوية التي اندلعت بينه وبين مدربه الحالي الألماني يورغن كلوب، في المواجهة الماضية أمام وست هام.
ويفاوض ليفربول حاليا آرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد روتردام الهولندي، لخلافة كلوب؛ إذ وصل الناديان لاتفاق نهائي ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد توليه المسؤولية.
ويُغادر كلوب ليفربول بعد فترة استمرت أكثر من 8 سنوات فاز فيها بمجموعة كاملة من الألقاب، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.
ودخل محمد صلاح في مشادة لفظية مع كلوب، لحظة مشاركته كبديل في الدقيقة 80 من المباراة؛ ما دفع زميله داروين نونيز للتدخل ليوقف اشتعال الموقف بين الطرفين.
ووفقا لما ذكره الصحفي الشهير بن جاكوبس عبر موقع "GIVEMESPORT"، فإن "آرني سلوت حريص للغاية على الاحتفاظ بمحمد صلاح في ليفربول قبل فترة الانتقالات الصيفية".
وأضاف جاكوبس: "سيكون تفكير سلوت أكثر بشأن كيفية تعامله مع مركز ترينت ألكسندر أرنولد، وليفربول يريد تمديد عقده بشكل طبيعي، كما أن آرني والعديد من المسؤولين في ليفربول سيكونون أيضًا حريصين جدًا على الاحتفاظ بصلاح".
وتأتي هذه التصريحات في ظل ما تردد عن اتخاذ مسؤولي "الريدز" قرارا برحيل صلاح عن الفريق، وأنهم حددوا مبلغا يبدأ من 100 مليون جنيه إسترليني وقد يصل إلى 150 مليون إسترليني، للموافقة على بيع النجم المصري.
اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مطلوب في دوري المحترفين السعودي، ويعتقد نادي ليفربول أن الرقم لن يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.
ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 75 خلف فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وآرسنال المتصدر.