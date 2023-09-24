بيج رامي يعلن انسحابه من مستر أولمبيا 2023

أعلن نجم كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، عدم مشاركته في النسخة القادمة من بطولة مستر أولمبيا، التي من المقرر أن تقام في نوفمبر المقبل في مدينة أورلاندو بفلوريدا.

وأوضح بيج رامي في مقابلة مع المذيع بوب سيشيريلو أنه سينسحب من بطولة أولمبيا 23 بسبب الإصابات التي أثرت على مكانته.

وقال بيج رامي: "أعتقد أن الخيار الأفضل الآن هو أننا بحاجة إلى الحصول على فترة راحة".

وأضاف: "لقد وصلنا إلى أولمبيا، ونحن نعمل على أن نصبح أفضل وأفضل في العرض التالي".