بيج رامي يعلن انسحابه من مستر أولمبيا 2023
أعلن نجم كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، عدم مشاركته في النسخة القادمة من بطولة مستر أولمبيا، التي من المقرر أن تقام في نوفمبر المقبل في مدينة أورلاندو بفلوريدا.
وأوضح بيج رامي في مقابلة مع المذيع بوب سيشيريلو أنه سينسحب من بطولة أولمبيا 23 بسبب الإصابات التي أثرت على مكانته.
وقال بيج رامي: "أعتقد أن الخيار الأفضل الآن هو أننا بحاجة إلى الحصول على فترة راحة".
وأضاف: "لقد وصلنا إلى أولمبيا، ونحن نعمل على أن نصبح أفضل وأفضل في العرض التالي".
ومستر أولمبيا هي أكبر لقب للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB).
وقال بيج رامي إنه غير متأكد مما إذا كان سينافس في بطولة أرنولد كلاسيك 2024 أم سينتظر حتى مسابقة مستر أولمبيا التالية.
وبصفته فائزًا سابقًا بمستر أولمبيا، فهو مؤهل للمشاركة في أي مسابقة مفتوحة للرجال يريدها مدى الحياة، ولن يتعين عليه التأهل لحدث مستر أولمبيا إذا اختار المنافسة، كما ذكر "barbend".
وتنافس بيج رامي كمحترف منذ ظهوره لأول مرة في بطولة نيويورك برو 2013، والتي فاز بها، وفاز بلقب مستر أولمبيا لأول مرة في 2020 في أورلاندو، متجاوزًا البطل آنذاك براندون كاري.
وكان بيج رامي أول بطل غير أمريكي للمسابقة منذ أن حصل دوريان ييتس على اللقب في 1997.
وتفوق السبيعي مرة أخرى على كاري والمتنافسين الآخرين وأصبح البطل في 2021.
وخسر السبيعي اللقب في مسابقة مستر أولمبيا 2022 في لاس فيغاس بنيفادا، حيث احتل المركز الخامس.
ويعد بيج رامي ثاني لاعب كمال أجسام ينسحب من بطولة مستر أولمبيا الشهر الماضي، فقد أعلن إيان فاليير، الفائز بـ"تورنتو برو سوبر شو 2023" للعام 2023، اعتزاله المنافسة في 7 سبتمبر 2023.