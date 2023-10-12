رفض احتجاج نادي الأخدود على مشاركة علي البليهي
رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، احتجاج نادي الأخدود بشأن مشاركة مدافع الهلال علي البليهي في مباراة الفريقين بالموسم الجاري من دوري روشن.
وتقدم مسؤولو نادي الأخدود باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد مشاركة علي البليهي، نجم الهلال، في مواجهة الفريقين، بالجولة الثامنة من دوري روشن السعودي والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثية دون رد.
وقالت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان رسمي: "بعد اطلاع اللجنة على تقارير حكام المباريات ثبُتت للجنة حصول اللاعب علي بن هادي آل بليهي على 3 بطاقات صفراء في المباريات التالية: أبها والاتحاد والشباب، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2024، وصحة أهلية مشاركة اللاعب في المباراة".
وكانت تقارير أفادت بأن إدارة نادي الهلال تأكدت من سلامة موقف علي البليهي من المشاركة ضد الأخدود لعدم وجود إيقاف لتراكم البطاقات.
وسجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين في الشوط الثاني ليقود الهلال للفوز 3-صفر على مضيفه الأخدود ليتصدر الدوري السعودي للمحترفين.
وانفرد الهلال بالصدارة برصيد 23 نقطة من 9 مباريات متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن التعاون المتصدر السابق، فيما تجمّد رصيد الأخدود، الوافد الجديد على المسابقة، عند 7 نقاط في المركز 14.