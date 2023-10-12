رفض احتجاج نادي الأخدود على مشاركة علي البليهي

وتقدم مسؤولو نادي الأخدود باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد مشاركة علي البليهي، نجم الهلال، في مواجهة الفريقين، بالجولة الثامنة من دوري روشن السعودي والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثية دون رد.

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان رسمي: "بعد اطلاع اللجنة على تقارير حكام المباريات ثبُتت للجنة حصول اللاعب علي بن هادي آل بليهي على 3 بطاقات صفراء في المباريات التالية: أبها والاتحاد والشباب، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2024، وصحة أهلية مشاركة اللاعب في المباراة".