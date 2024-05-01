ميتروفيتش يُقلق رئيس الهلال بسبب احتفاليته الغريبة (فيديو)
بدا فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، قلقًا بسبب الاحتفالية التي قام بها ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الفريق، عقب الفوز على الاتحاد، في المباراة التي جمتعهما، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وواصل الهلال عروضه القوية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مكانه في المباراة النهائية، بعد فوزه الثمين على الاتحاد بنتيجة 2-1.
وشهدت تشكيلة الهلال أمس عودة النجم الصربي بعد غياب دام لأكثر من شهر بسبب إصابته في ديربي الرياض ضد الشباب، الذي انتهى بفوز "الزعيم" 4-3 ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.
وعقب مواجهة الاتحاد نشر حساب نادي الهلال الرسمي فيديو لاحتفالات كبيرة من لاعبي "الزعيم" داخل غرفة تغيير الملابس في وجود فهد بن نافل.
وكان الاحتفال الأبرز من ميتروفيتش الذي قام بخبط رأسه أكثر من مرة بطريقة غريبة في خزانة الملابس وسط ضحكات جميع زملائه، ليذهب إليه رئيس الهلال ويطالبه بالتوقف وهو يضحك، خوفًا من حدوث أي إصابة جديدة له.
وضرب الهلال بذلك موعدًا في المباراة النهائية مع المتأهل من مباراة النصر والخليج، التي تقام الأربعاء في نصف النهائي الثاني.
فوز الهلال على الاتحاد بات معتادًا خلال منافسات الموسم الحالي، إذ تمكَّن من تجاوزه للمرة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات، خلال 7 مواجهات.
وحقق الهلال سلسلة انتصارات قياسية محققًا العلامة الكاملة أمام الاتحاد، الذي تواصلت معاناته بعدما خرج خالي الوفاض من جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم (الدوري السعودي، والسوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا، وقبلها البطولة العربية).
يذكر أن آخر فوز للاتحاد أمام الهلال كان في أبريل 2021 لحساب الجولة الـ25 من الدوري السعودي لموسم 2020-2021 وفاز الاتحاد يومذاك 2-0، وفشل بعدها في تحقيق أي فوز على مدار 12 مباراة، إذ تعرّض للهزيمة 11 مرة وتعادل في مناسبة وحيدة.