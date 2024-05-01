ميتروفيتش يُقلق رئيس الهلال بسبب احتفاليته الغريبة (فيديو)

بدا فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، قلقًا بسبب الاحتفالية التي قام بها ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الفريق، عقب الفوز على الاتحاد، في المباراة التي جمتعهما، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وواصل الهلال عروضه القوية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مكانه في المباراة النهائية، بعد فوزه الثمين على الاتحاد بنتيجة 2-1.

وشهدت تشكيلة الهلال أمس عودة النجم الصربي بعد غياب دام لأكثر من شهر بسبب إصابته في ديربي الرياض ضد الشباب، الذي انتهى بفوز "الزعيم" 4-3 ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.

وعقب مواجهة الاتحاد نشر حساب نادي الهلال الرسمي فيديو لاحتفالات كبيرة من لاعبي "الزعيم" داخل غرفة تغيير الملابس في وجود فهد بن نافل.