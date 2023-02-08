منافسًا كوروتوا ومارتينيز.. ياسين بونو في القائمة النهائية لجائزة الفيفا لأفضل حارس خلال 2022

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن الجائزة تُمنح لأبرز اللاعبين أداءً، في الفترة من 8 أغسطس 2021 إلى 18 ديسمبر 2022، أي حتى نهائي كأس العالم في قطر وسيتم الكشف عن الفائز في حفل سيقام في باريس يوم 27 فبراير/شباط الحالي.

وتم ترشيح 5 لاعبين في البداية لجائزة أفضل حارس مرمى، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات، والصحفيين، والجماهير التي صوتت على موقع الفيفا الرسمي.

وكان بونو جزءًا أساسيًا من منتخب المغرب الذي صنع التاريخ وأصبح أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى قبل نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا بهدفين ثم احتلال المركز الرابع بعد الهزيمة من كرواتيا لتحديد المركز الثالث.

وأنقذ الحارس، البالغ من العمر 31 عامًا، ركلتي جزاء رائعتين في فوز المغرب بضربات الترجيح على إسبانيا في دور الـ16، كما تألق أيضًا في مباراة دور الثمانية خلال الفوز على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، ووصف قائد المنتخب المغربي رومان سايس أداء الحارس فارع الطول في كأس العالم بأنه "بطولي".

وكان أداء بونو اللافت للنظر في كأس العالم استمرارًا للمستوى الذي أظهره مع ناديه إشبيلية، إذ كان عاملًا رئيسًا وراء حصول الفريق الإسباني على أفضل سجل دفاعي في الدوري الإسباني موسم 2021/2022، وتم الاعتراف بجهوده عندما حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري.