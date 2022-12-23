إشبيلية يحدد سعر الحارس المغربي ياسين بونو

قال موقع "football-espana" إن إشبيلية يفكر في بيع حارسه المغربي ياسين بونو بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب الموقع، فإن إشبيلية يريد الاستفادة من بونو البالغ من العمر 31 عامًا، مع اهتمام إيطالي بالتعاقد معه.