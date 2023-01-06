فرحة رونالدو بهدف تاليسكا في مباراة النصر والطائي (فيديو)

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك، لمشاهدة مباراة فريقه الجديد النصر ضد الطائي.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا عن أول مباراتين محليتين له مع النادي السعودي بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإسقاط هاتف محمول من يد أحد المشجعين بعد هزيمة مانشستر يونايتد في إيفرتون في أبريل/ نيسان الماضي.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، فإن أي عقوبة تصل إلى 4 مباريات ضد لاعب من قبل اتحاده السابق يجب "تنفيذها من الاتحاد الجديد".

وبعد مواجهة الطائي سيلعب النصر مع الشباب والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي في أول نسخة من النظام الجديد للبطولة.

ويملك النصر 26 نقطة من 11 مباراة، وحقق النصر الفوز 8 مرات، وتعادل مرتين، وخسر مرة وحيدة في 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.