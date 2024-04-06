موعد مباراتي الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال
سجل مازيمبي هدفين متأخرين ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا ليبلغ قبل النهائي بعد التعادل سلبيا في الذهاب.
وضرب مازيمبي، البطل خمس مرات، موعدا في قبل النهائي مع الأهلي المصري حامل اللقب الذي تغلب 3-صفر على سيمبا التنزاني في مجموع مباراتي دور الثمانية.
وأحرز جويل بيه هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما استغل تقدم هوجو ماركيز حارس بترو أتليتيكو عن مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية.
وأدرك فيليب كينزومبي التعادل للضيف القادم من الكونغو الديمقراطية بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع إيناسيو ميغيل، لتستقر في شباك ماركيز في الدقيقة 82.
وهدف كينزومبي هو الأول في شباك بترو أتليتيكو في ثماني مباريات في دوري الأبطال.
وكان جوناثان تورو قد منح التقدم لصاحب الأرض بتسديدة منخفضة في الدقيقة 29.
وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي ومازيمبي، عام 2012، ونجح الفريق الكونغولي في الفوز بهدفين دون رد على ملعبه في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراتي الأهلي ومازيمبي
وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الكونغو، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، ولقاء العودة في القاهرة يقام يوم 26 من نفس الشهر.