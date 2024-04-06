موعد مباراتي الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال

سجل مازيمبي هدفين متأخرين ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا ليبلغ قبل النهائي بعد التعادل سلبيا في الذهاب.

وضرب مازيمبي، البطل خمس مرات، موعدا في قبل النهائي مع الأهلي المصري حامل اللقب الذي تغلب 3-صفر على سيمبا التنزاني في مجموع مباراتي دور الثمانية.

وأحرز جويل بيه هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما استغل تقدم هوجو ماركيز حارس بترو أتليتيكو عن مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية.