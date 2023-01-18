أهداف مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي (فيديو)
تقدم ديماركو لاعب نادي إنتر ميلان بهدف لصالح فريقه في شباك ميلان، خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس السوبر الإيطالي.
وتقام المباراة على ملعب "الملك فهد" الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
وبعد مرور 10 دقائق فقط قابل ديماركو عرضية زميله، محرزًا الهدف الأول لصالح فريقه.
وفي الدقيقة 20 أضاف دجيكو الهدف الثاني للإنتر بمهارة فردية رائعة.
ويلتقي ميلان وإنتر للمرة 234 في جميع البطولات.
وكانت أول مواجهة بين الفريقين يوم الـ10 من يناير عام 1909 وفاز ميلان بنتيجة 3-2، بينما أقيمت آخر مواجهة يوم الـ3 من سبتمبر الماضي وفاز بها ميلان أيضًا بالنتيجة ذاتها.
وفاز إنتر إجمالاً في 85 مباراة مقابل 79 فوزا لصالح ميلان و69 تعادلا، وسجل إنتر 322 هدفًا وسجل ميلان 310 أهداف.
وتقابل الفريقان في بطولة كأس السوبر الإيطالي مرة واحدة عام 2011 وأقيمت في الصين وفاز بها ميلان بنتيجة 2-1.
وفاز ميلان باللقب 7 مرات آخرها عام 2016، بينما فاز إنتر باللقب 6 مرات آخرها في عام 2021.