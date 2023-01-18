أهداف مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي (فيديو)

ويلتقي ميلان وإنتر للمرة 234 في جميع البطولات.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين يوم الـ10 من يناير عام 1909 وفاز ميلان بنتيجة 3-2، بينما أقيمت آخر مواجهة يوم الـ3 من سبتمبر الماضي وفاز بها ميلان أيضًا بالنتيجة ذاتها.

وفاز إنتر إجمالاً في 85 مباراة مقابل 79 فوزا لصالح ميلان و69 تعادلا، وسجل إنتر 322 هدفًا وسجل ميلان 310 أهداف.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس السوبر الإيطالي مرة واحدة عام 2011 وأقيمت في الصين وفاز بها ميلان بنتيجة 2-1.

وفاز ميلان باللقب 7 مرات آخرها عام 2016، بينما فاز إنتر باللقب 6 مرات آخرها في عام 2021.