الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد إنتر في كأس السوبر الإيطالي

ماذا يقول التاريخ؟

تجمع هذه المواجهة بين عملاقي مدينة ميلانو الإيطالية، ويتقابل ميلان وإنتر للمرة 234 في جميع البطولات.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين يوم الـ10 من يناير عام 1909 وفاز ميلان بنتيجة 3-2 بينما أقيمت آخر مواجهة يوم الـ3 من سبتمبر الماضي وفاز بها ميلان أيضًا بالنتيجة ذاتها.

وفاز إنتر إجمالاً في 85 مباراة مقابل 79 فوزا لصالح ميلان و69 تعادلا، وسجل إنتر 322 هدفًا وسجل ميلان 310 أهداف.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس السوبر الإيطالي مرة وحيدة عام 2011 وأقيمت في الصين وفاز بها ميلان بنتيجة 2-1.

وفاز ميلان باللقب 7 مرات آخرها عام 2016 بينما فاز إنتر باللقب 6 مرات آخرها في عام 2021.