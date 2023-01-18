الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد إنتر في كأس السوبر الإيطالي
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "الملك فهد" الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء "ديربي الغضب" المرتقب بين ميلان وإنتر ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين ميلان وإنتر في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب (الملك فهد) بصافرة الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني وقناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وقناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلقين فارس عوض وعصام عبده.
ماذا يقول التاريخ؟
تجمع هذه المواجهة بين عملاقي مدينة ميلانو الإيطالية، ويتقابل ميلان وإنتر للمرة 234 في جميع البطولات.
وكانت أول مواجهة بين الفريقين يوم الـ10 من يناير عام 1909 وفاز ميلان بنتيجة 3-2 بينما أقيمت آخر مواجهة يوم الـ3 من سبتمبر الماضي وفاز بها ميلان أيضًا بالنتيجة ذاتها.
وفاز إنتر إجمالاً في 85 مباراة مقابل 79 فوزا لصالح ميلان و69 تعادلا، وسجل إنتر 322 هدفًا وسجل ميلان 310 أهداف.
وتقابل الفريقان في بطولة كأس السوبر الإيطالي مرة وحيدة عام 2011 وأقيمت في الصين وفاز بها ميلان بنتيجة 2-1.
وفاز ميلان باللقب 7 مرات آخرها عام 2016 بينما فاز إنتر باللقب 6 مرات آخرها في عام 2021.
أسلحة ميلان
يسعى ميلان لتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي بعدما حقق لقب الدوري في الموسم الماضي.
وقال ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة مهمة وصعبة وهناك كأس سيحصل عليها الفريق الفائز وهو ما يجعل اللقاء في غاية القوة.
وأوضح أن إنتر منافس مميز ولديه العديد من نقاط القوة وأيضاً لديه بعض نقاط الضعف، مؤكداً أنه سيلعب من أجل تحقيق الكأس.
ويعاني ميلان من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة بعد تعادله مع روما ثم ليتشي بنتيجة 2-2 في آخر لقاءين وخسارته أمام تورينو بنتيجة 1-0 في ثمن نهائي الكأس وتوديع البطولة.
ويعتمد ميلان على تشكيلة تضم حارس المرمى سيبريان تاتاروسانو في ظل إصابة الحارس الأساسي مايك ماينان، بينما يقود خط الدفاع دافيد كالابريا وبيير كالولو وفيكايو توموري وثيو هيرنانديز.
ويقود خط الوسط إسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي مع ثلاثي صناعة اللعب رافاييل لياو وبراهيم دياز وأليكسيس ساليمايكيرس مع المهاجم أوليفييه جيرو.
أوراق إنتر
يتطلع إنتر أيضًا للحفاظ على لقب كأس السوبر الإيطالي الذي حققه في الموسم الماضي.
وانتفض الفريق أخيرًا بالفوز على نابولي ثم التعادل مع مونزا خارج الديار والفوز على هيلاس فيرونا في الدوري وتخطي عقبة بارما في الكأس.
وقال سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق إنتر، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه لا بد من تقديم أفضل أداء ممكن لتحقيق لقب كأس السوبر مثلما حدث في لقاء نابولي بالدوري أخيرًا.
وأكد أنه راضٍ عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة رغم وجود إصابات وبعض الغيابات ولكن الفريق جاهز ويسعى لتحقيق اللقب.
ويعتمد إنتر على تشكيلة تضم حارس المرمى أندريه أونانا وأمامه ثلاثي خط الدفاع أليساندرو باستوني وفرانسيسكو أكيربي وميلان سكرينار.
ويقود خط الوسط نيكولو باريلا وهاكان كالهان أوغلو وهنريك مخيتاريان في ظل غياب الدينامو مارسيلو بروزوفيتش للإصابة، ويلعب على الأطراف ماتيا دراميان وفيديريكو ديماركو مع ثنائي الهجوم إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في ظل الشكوك حول لحاق روميلو لوكاكو.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون خارج التوقعات لأنها بطولة سيحسمها اللقاء، موضحًا أن الفريقين لديهما كافة الأوراق التي تساعدهما على حصد الفوز.
وأوضح أن لوكاكو من العناصر المهمة وغيابه سيكون مؤثرًا إذا لم يتمكن من اللحاق بالمباراة، مؤكدًا أن مارتينيز ودجيكو ثنائي متفاهم، وإنتر يلعب بطريقة هجومية مميزة ويملك الحلول.
وأشار إلى أن ميلان رغم تراجع نتائجه أخيرًا إلا أنه يملك عناصر مميزة خاصة في الجانب الهجومي، وتحديدًا لياو وجيرو.