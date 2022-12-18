الوصل يعلن تجديد عقد علي صالح حتى 2027

وتُستأنف مباريات دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب كأس العالم التي استضافتها قطر المجاورة، وذلك بالجولة 11 التي تشهد مباراة قمة بين الوصل وشباب الأهلي غدا الإثنين.

ويتقاسم شباب الأهلي صدارة المسابقة مع الوحدة ولكل منهما 22 نقطة من عشر مباريات، ويتأخر عنهما بفارق نقطة واحدة الوصل في المركز الثالث.

وودع الفريقان كأس المحترفين الإماراتية التي أقيمت في فترة التوقف الطويلة ليعودا إلى منافسات الدوري على أمل تعويض الإخفاق في ثالث البطولات المحلية من حيث الأهمية.

ويدرك الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل أهمية المباراة، حيث قال في مؤتمر صحفي "مواجهة شباب الأهلي ستكون مثيرة للغاية سواء للاعبين أو الجماهير. الجميع ينتظر مثل هذه المباريات القوية".

وقال مواطنه خيرونيمو بوبليتي لاعب الفريق "تنتظرنا مباراة قوية للغاية أمام شباب الأهلي. كان استعدادنا للمباراة جيدا، وسنسعى لحصد الثلاث نقاط وإسعاد جماهيرنا".

ويمكن للفائز من الفريقين الانفراد بالصدارة في حال تعثر الوحدة أمام ضيفه خورفكان بعد غد الثلاثاء.

وأضاف بيتزي "المباراة ستكون على أرضنا في استاد زعبيل وهو حافز إضافي لنا لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الفوز لاعتلاء صدارة الدوري".