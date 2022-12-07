كأس رئيس الإمارات.. الوصل يتخطى الفجيرة واتحاد كلباء يسحق الذيد بسداسية (فيديو)
ضرب نادي الوصل موعدًا مع الفجيرة في الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه مسافي (3-0)، مساء اليوم الأربعاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد زعبيل في دبي.
المباراة التي أقيمت ضمن دور 32 للمسابقة شهدت تسجيل الوصل هدفه الأول في الدقيقة 36، برأسية جيلبرتو أوليفيرا مسافي.
وأضاف شانكالاي الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 63، بعد بينية سحرية من فابيو دي ليما.
واختتم علي صالح أهداف الوصل في الدقيقة 93، حيث ألغى حكم المباراة الهدف، ثم عاد واحتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
اتحاد كلباء يسحق الذيد 6/2
كما تأهل اتحاد كلباء للدور ثمن النهائي، بفوزه على ضيفه الذيد (6-2)، على ستاد اتحاد كلباء، ضمن نفس الجولة.
أحرز أهداف اتحاد كلباء كل من ألكسندر، في الدقيقة 12، ودانيل بيسا، تقدم في الدقيقة 26، من جملة فنية جميلة، ومالابا، في الدقيقة 30.
وقلص الحساني تامبورا الفارق للذيد في الدقيقة 44، بعد خطأ دفاعي لاتحاد كلباء.
وفي الدقائق الأولى للشوط الثاني تمكن ألياندرو من تسجيل هدف رابع لاتحاد كلباء في الدقيقة 53، وعززه دانيل بيسا بالهدف الخامس في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 81 نجح أحمد عامر بإحراز الهدف السادس من ركلة حرة مباشرة سددها قوية في سقف المرمى، فيما سجل هوجو الهدف الثاني للذيد بالدقيقة 83.