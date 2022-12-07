كأس رئيس الإمارات.. الوصل يتخطى الفجيرة واتحاد كلباء يسحق الذيد بسداسية (فيديو)

ضرب نادي الوصل موعدًا مع الفجيرة في الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه مسافي (3-0)، مساء اليوم الأربعاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد زعبيل في دبي.

المباراة التي أقيمت ضمن دور 32 للمسابقة شهدت تسجيل الوصل هدفه الأول في الدقيقة 36، برأسية جيلبرتو أوليفيرا مسافي.

وأضاف شانكالاي الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 63، بعد بينية سحرية من فابيو دي ليما.

واختتم علي صالح أهداف الوصل في الدقيقة 93، حيث ألغى حكم المباراة الهدف، ثم عاد واحتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.