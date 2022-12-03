مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022
اكتمل رسميًا عقد المتأهلين إلى دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي يقام في قطر، بعد أن فازت سويسرا على صربيا 3-2 في آخر مباريات المجموعة السابعة اليوم الجمعة لتتأهل الفائزة إلى مراحل خروج المغلوب من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.
وضمن الفوز المركز الثاني لسويسرا في المجموعة برصيد ست نقاط، متساوية مع البرازيل متصدرة المجموعة.
وستواجه سويسرا منافستها البرتغال في دور الستة عشر بحثا عن الصعود لدور الثمانية.
وفي المباراة الأخرى فازت الكاميرون على تشكيلة احتياطية لمنتخب البرازيل 1-صفر في ختام منافسات المجموعة السابعة في ملعب لوسيل اليوم الجمعة لكن ذلك لم يكن كافيا ليودع المنتخب الأفريقي كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وتصدرت البرازيل التي كانت قد تأهلت بالفعل المجموعة بفارق الأهداف بست نقاط وستواجه كوريا الجنوبية في دور الـ16.
وصعد، مساء أمس الخميس، كل من المغرب وكرواتيا، فضلا عن اليابان وإسبانيا بعد مباريات ملحمية.
كما صعدت منتخبات هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وبولندا وفرنسا وأستراليا، وأخيرًا اليوم المغرب وكرواتيا، واليابان وإسبانيا.
وفيما يلي جدول مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022 حتى الآن:
المسار الأول:
هولندا x أمريكا
الأرجنتين x أستراليا
اليابان x كرواتيا
البرتغال x سويسرا
المسار الثاني
إنجلترا x السنغال
فرنسا x بولندا
المغرب x إسبانيا
البرازيل x كوريا الجنوبية