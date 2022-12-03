مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022

وستواجه سويسرا منافستها البرتغال في دور الستة عشر بحثا عن الصعود لدور الثمانية.

وفي المباراة الأخرى فازت الكاميرون على تشكيلة احتياطية لمنتخب البرازيل 1-صفر في ختام منافسات المجموعة السابعة في ملعب لوسيل اليوم الجمعة لكن ذلك لم يكن كافيا ليودع المنتخب الأفريقي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتصدرت البرازيل التي كانت قد تأهلت بالفعل المجموعة بفارق الأهداف بست نقاط وستواجه كوريا الجنوبية في دور الـ16.

وصعد، مساء أمس الخميس، كل من المغرب وكرواتيا، فضلا عن اليابان وإسبانيا بعد مباريات ملحمية.

كما صعدت منتخبات هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وبولندا وفرنسا وأستراليا، وأخيرًا اليوم المغرب وكرواتيا، واليابان وإسبانيا.