سويسرا تصعق صربيا وتحسم آخر مقاعد ثمن نهائي كأس العالم.. والكاميرون تهزم البرازيل قبل الوداع
فازت سويسرا على صربيا 3-2 في آخر مباريات المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة لتتأهل الفائزة إلى مراحل خروج المغلوب من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.
تقدمت سويسرا بواسطة تسديدة شيردان شاكيري التي غيرت مسارها في الدقيقة 20 ما جعل من الجناح الذي يحمل لقب "صاروخ الجيب"، نظرا لقصر قامته وانطلاقته السريعة، أول لاعب في تاريخه بلاده يسجل في ثلاث نسخ لكأس العالم.
ولم تدم فرحة سويسرا سوى ست دقائق مع تسجيل صربيا، التي كانت بحاجة إلى الفوز لتملك فرصة للعبور لدور 16، لهدفين عبر الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ودوسان فلاهوفيتش ليتغير مجرى المباراة.
لكن سويسرا ردت بهدفين قبل وبعد الاستراحة بواسطة بريل إمبولو وريمو فرويلر لتحجز مكانا في مراحل خروج المغلوب وتودع صربيا البطولة.
وضمن الفوز المركز الثاني لسويسرا في المجموعة برصيد ست نقاط، متساوية مع البرازيل متصدرة المجموعة.
وستواجه سويسرا منافستها البرتغال في دور الستة عشر بحثا عن الصعود لدور الثمانية.
الكاميرون تهزم البرازيل قبل وداع كأس العالم
وفي المباراة الأخرى فازت الكاميرون على تشكيلة احتياطية لمنتخب البرازيل 1-صفر في ختام منافسات المجموعة السابعة في ملعب لوسيل اليوم الجمعة لكن ذلك لم يكن كافيا ليودع المنتخب الأفريقي كأس العالم لكرة القدم في قطر.
واقترب كل من فريد وأنتوني وبرونو جيمارايش من التسجيل بينما تألق جابرييل مارتينيلي مع بطل العالم خمس مرات والذي كان في طريقه لتعادل سلبي.
لكن الكاميرون هزت الشباك أخيرا بواسطة فينسن أبو بكر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل طرده لحصوله على الإنذار الثاني لخلعه القميص أثناء الاحتفال بالهدف.
واحتلت الكاميرون المركز الثالث بأربع نقاط متأخرة بنقطتين عن سويسرا صاحبة المركز الثاني التي فازت على صربيا 3-2.
وتصدرت البرازيل التي كانت قد تأهلت بالفعل المجموعة بفارق الأهداف بست نقاط وستواجه كوريا الجنوبية في دور الستة عشر.