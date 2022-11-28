ترتيب مجموعة البرازيل بعد الفوز على سويسرا

ضمن منتخب البرازيل التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على سويسرا اليوم الإثنين في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالمونديال.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد 974 بالتعادل السلبي، وألغى الحكم هدفا سجله فينيسيوس جونيور بسبب التسلل في الدقيقة 64.