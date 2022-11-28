ترتيب مجموعة البرازيل بعد الفوز على سويسرا
ضمن منتخب البرازيل التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على سويسرا اليوم الإثنين في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالمونديال.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد 974 بالتعادل السلبي، وألغى الحكم هدفا سجله فينيسيوس جونيور بسبب التسلل في الدقيقة 64.
ووقع لاعب الوسط كاسيميرو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 83 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وهذا الفوز هو الأول لمنتخب البرازيل على سويسرا في كأس العالم، حيث تعادلا في نسختي 1950 و2018.
ضمن هذا الفوز النقاط الثلاث لمنتخب البرازيل، والحصول على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16 عن المجموعة السابعة.
ويملك منتخب البرازيل 6 نقاط من الفوز على صربيا (2/0)، وسويسرا (1/0).
ويأتي منتخب سويسرا في المركز الثاني من فوزه 1/0 على الكاميرون، في حين حصد كل من منتخبي الكاميرون وصربيا نقطة وحيدة.
وسيلعب منتخب البرازيل في دور الـ16 مع أحد المتأهلين من المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.