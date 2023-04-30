ترتيب الدوري الفرنسي: لوريان يكبد باريس سان جيرمان الخسارة السادسة

تلقى باريس سان جيرمان الخسارة السادسة في الدوري الفرنسي بعد سقوطه 1/3 أمام لوريان اليوم الأحد في الجولة الـ33 من المسابقة.

وتقدم إنزو لو في للوريان في الدقيقة 15 وطرد الحكم اللاعب المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 20 لحصوله على بطاقتين صفراوين.