حسرة لاعبي باريس سان جيرمان
حسرة لاعبي باريس سان جيرمان
رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي: لوريان يكبد باريس سان جيرمان الخسارة السادسة

باريس سان جيرمان خسر 6 مرات وتعادل 3 مرات وفاز 24 مرة.
فريق التحرير
فريق التحرير

تلقى باريس سان جيرمان الخسارة السادسة في الدوري الفرنسي بعد سقوطه 1/3 أمام لوريان اليوم الأحد في الجولة الـ33 من المسابقة.

وتقدم إنزو لو في للوريان في الدقيقة 15 وطرد الحكم اللاعب المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 20 لحصوله على بطاقتين صفراوين.

حسرة لاعبي باريس سان جيرمان
ميسي يصفع لاعبا في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان (فيديو)

وتعادل كيليان مبابي في الدقيقة 29 بهدف مثير للجدل.

أنهى لوريان الشوط الأول متقدما 2/1 بعدما سجل له دارلين يونغوا هدفا في الدقيقة 39.

وقضى بامبا دينج على أمل باريس سان جيرمان في التعادل بعدما سجل هدفا في الدقيقة 88.

وجمدت الخسارة رصيد باريس سان جيرمان عند 75 نقطة من 33 مباراة ويتقدم بـ8 نقاط عن مارسيليا الثاني وهو الذي لعب 32 مباراة، في حين يملك لوريان 48 نقطة من 33 مباراة في المركز العاشر.

وخسر باريس سان جيرمان 6 مرات وتعادل 3 مرات وفاز 24 مرة.

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
لوريان

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