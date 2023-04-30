ميسي يصفع لاعبا في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان (فيديو)
لم يُظهر بشكل محدد هوية اللاعب ورد فعله وإن كان الصفع ممازحة بين اللاعبين أم لا.
صفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ولوريان في الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي اليوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو أن ميسي صفع لاعبا، لكن لم يُظهر بشكل محدد هوية اللاعب ورد فعله وإن كان الصفع ممازحة بين اللاعبين أم لا.
وطرد الحكم اللاعب المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 20 بحصوله على بطاقتين صفراوين.
وحتى الدقيقة 85 يتأخر باريس سان جيرمان 1/3 أمام لوريان، وتقدم إنزو لو في للوريان في الدقيقة 15، وتعادل كيليان مبابي في الدقيقة 29، لكن دارلين يونغوا سجل هدفا ثانيا للوريان في الدقيقة 39.
ويملك باريس سان جيرمان 75 نقطة من 32 مباراة ويتصدر جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الثاني مارسيليا.
وسجل ميسي 20 هدفا وصنع 19 الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.