ميسي يصفع لاعبا في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان (فيديو)

صفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ولوريان في الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو أن ميسي صفع لاعبا، لكن لم يُظهر بشكل محدد هوية اللاعب ورد فعله وإن كان الصفع ممازحة بين اللاعبين أم لا.

وطرد الحكم اللاعب المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 20 بحصوله على بطاقتين صفراوين.