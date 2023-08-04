نونو سانتو قبل مباراة الهلال والاتحاد: النتائج الأخيرة ليست معيارا

قلل المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، من تأثير النتائج المتواضعة التي حققها فريقه في آخر مواجهات أمام منافسه المحلي الهلال، قبل القمة المرتقبة بينهما في دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية، غدا السبت.

وأخفق الاتحاد في التغلب على الهلال في آخر خمس مواجهات جمعت بينهما في كل المسابقات، إذ تعادل مرة واحدة وخسر في أربع مباريات.

ولم ينتصر الاتحاد على الهلال منذ أبريل 2021.