نونو سانتو قبل مباراة الهلال والاتحاد: النتائج الأخيرة ليست معيارا
قلل المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، من تأثير النتائج المتواضعة التي حققها فريقه في آخر مواجهات أمام منافسه المحلي الهلال، قبل القمة المرتقبة بينهما في دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية، غدا السبت.
وأخفق الاتحاد في التغلب على الهلال في آخر خمس مواجهات جمعت بينهما في كل المسابقات، إذ تعادل مرة واحدة وخسر في أربع مباريات.
ولم ينتصر الاتحاد على الهلال منذ أبريل 2021.
وقال نونو سانتو، الذي قاد الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي: "خسارة المواجهات الثلاث الماضية من الهلال في الموسم الماضي لا تؤثر على مباراة الغد، وهي مباراة لها تفاصيلها المختلفة".
وتأهل الاتحاد لدور الثمانية بالبطولة العربية في صدارة المجموعة الأولى بعدما حقق العلامة الكاملة، وسجل الوافد الجديد كريم بنزيما في كل المباريات.
في حين جمع الهلال أربع نقاط بالمجموعة الثانية بعدما فاز مرة واحدة وتعادل في مثلها وخسر أمام السد القطري المتصدر.
لكن نونو سانتو أقر بصعوبة المواجهة أمام الهلال، وأبدى امتنانه للدعم الجماهيري خلال البطولة المقامة في السعودية.
وقال نونو سانتو: "نلعب مواجهة صعبة للغاية. استعد فريقنا بشكل جيد لها وما زال أمامنا حصة تدريبية".
وتابع: "ستكون المباراة حماسية من جانب جماهيرنا وأشكرهم على دعمهم المتواصل لنا طوال الفترة الماضية".
وعن موقف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قال: "حمدالله عانى قليلا بحكم ضغط المباريات وغير مؤكد مشاركته أمام الهلال".
وسيلتقي الهلال والاتحاد مجددا في الدوري السعودي في سبتمبر المقبل ومارس 2024.
تصريحات جيسوس
من جهته، قال جورجي جيسوس مدرب الهلال إن مشاركة المهاجم البرازيلي الجديد مالكوم لا تزال غير مؤكدة أمام الاتحاد.
وانضم مالكوم للهلال من زينيت سان بطرسبرغ الشهر الماضي مقابل 60 مليون يورو، كما ذكرت وسائل إعلام، لكن لم يتم تسجيله في تشكيلة النادي السعودي حتى الآن.
وشوهد مالكوم في المدرجات أثناء متابعة فريقه الجديد في البطولة العربية الحالية.
وقال جيسوس: "لا نستطيع حتى هذه اللحظة تأكيد مشاركة مالكوم أمام الاتحاد، في حال مشاركته سيشكل إضافة مميزة، وإذا لم يشارك فلا نملك خيارات عديدة لكن سنلعب بنفس أسلوبنا في البطولة".
وأضاف جيسوس: "ننتظر وصول العناصر الأجنبية لإكمال الصفوف والوصول للمستوى الفني الذي نتطلع إليه".
وتابع المدرب البرتغالي: "نحن في مرحلة تطور حاليا ومن مباراة لمباراة نتحسن ونعالج المشاكل في كل الخطوط وليس في الدفاع فقط".
وعن مواجهة الاتحاد بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، ومواطنه المدرب نونو سانتو، قال جيسوس: "سنواجه فريقا قويا وستكون مباراة ممتعة للجماهير".
وتابع: "الاتحاد يعيش مرحلة استقرار ويملك لاعبين جددا، لكننا نملك فريقا طموحا وقادرا على تحقيق اللقب".