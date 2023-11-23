السنغال تطالب بإقصاء منتخب فرنسا من كأس العالم للناشئين
ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم طالب باستبعاد منتخب فرنسا من المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا بسبب خطأ إداري.
وتغلب منتخب فرنسا على السنغال بضربات الترجيح 5/3 بعد التعادل السلبي في دور الـ16 بكأس العالم تحت 17 عامًا التي تقام في إندونيسيا.
وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد السنغالي يطالب باستبعاد فرنسا من المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا بسبب إشراك يانيس إيسوفو.
وأوضحت "لوباريزيان" أن طلب السنغال جاء بعد إشراك منتخب فرنسا للاعب يانيس إيسوفو، لأنه لعب بالفعل مع منتخب النيجر في الماضي.
وسبق أن اعترضت بوركينا فاسو على إشراك إيسوفو عندما لعبت أمام فرنسا يوم الـ12 من الشهر الحالي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 عامًا إذ فاز منتخب فرنسا 3/0.
وتصدر يانيس إيسوفو جناح أيسر فريق مونبلييه، عناوين الأخبار أمس الأربعاء بعد الكشف عن ماضيه الدولي مع النيجر ومشاركته في مسابقة مرتبطة بكأس العالم مع منتخب النيجر.
وأكدت "لوباريزيان" أن لوائح الفيفا تحظر المشاركة في المسابقة "نفسها" باختيارين مختلفين، كما أكدت أن طلب السنغال لن يكون صالحًا، لأنه يجب تقديمه قبل 5 أيام من بدء المسابقة.
وأشارت إلى أن المنتخب الفرنسي لا يخاطر باستبعاده من كأس العالم تحت 23 عامًا، في حين لا يزال مصير يانيس إيسوفو مجهولاً خاصة في مباراة ربع النهائي أمام أوزبكستان يوم السبت المقبل.
وفي مباريات ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا يلعب منتخب إسبانيا أمام ألمانيا، والبرازيل مع الأرجنتين يوم الجمعة، في حين يلعب منتخب فرنسا مع أوزبكستان والمغرب مع مالي يوم السبت.