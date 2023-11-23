السنغال تطالب بإقصاء منتخب فرنسا من كأس العالم للناشئين

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم طالب باستبعاد منتخب فرنسا من المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا بسبب خطأ إداري.

وتغلب منتخب فرنسا على السنغال بضربات الترجيح 5/3 بعد التعادل السلبي في دور الـ16 بكأس العالم تحت 17 عامًا التي تقام في إندونيسيا.

وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد السنغالي يطالب باستبعاد فرنسا من المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا بسبب إشراك يانيس إيسوفو.