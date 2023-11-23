قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا
أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تقام في قطر العام المقبل.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: قطر، أستراليا، الأردن، وأندونيسيا.
المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، والصين.
المجموعة الثالثة: السعودية، العراق، تايلاند، وطاجيكستان.
المجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، وماليزيا.
ومن المقرر أن تقام البطولة بين الـ15 من أبريل إلى الـ5 من مايو 2024.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى أولمبياد باريس 2024، في حين ينتقل المنتخب الذي يحصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق بمواجهة منتخب من أفريقيا، للحصول على فرصة المشاركة في الأولمبياد.
ونال منتخب السعودية كأس آسيا تحت 23 عامًا في نسخة 2022 بفوزه في النهائي 2/0 على أوزبكستان التي استضافت البطولة.
وعلى مستوى العرب نال منتخبا السعودية والعراق فقط كأس آسيا تحت 23 عامًا.