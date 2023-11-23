أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تقام في قطر العام المقبل.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر، أستراليا، الأردن، وأندونيسيا.

المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، والصين.

المجموعة الثالثة: السعودية، العراق، تايلاند، وطاجيكستان.

المجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، وماليزيا.