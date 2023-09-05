كارلوس ألكاراز يتجاوز أرنالدي ويبلغ ربع نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالميا، إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

وجاء تأهل ألكاراز إلى ربع النهائي بعد الفوز على الإيطالي ماتيو أرنالدي بـ3 مجموعات دون رد، بواقع 6/3 و6/3 و6/4، في مواجهة استمرت ساعة و57 دقيقة.