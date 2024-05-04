قبل ملاقاة ريال مدريد.. بايرن ميونخ يسقط بثلاثية أمام شتوتغارت

سجل شتوتغارت هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 على ضيفه بايرن ميونخ في دوري الدرجة الأولى الألماني، يوم السبت، قبل أن يواجه الفريق البافاري ريال مدريد بإياب قبل نهائي دوري الأبطال هذا الأسبوع.

ويحل بايرن، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين أمام شتوتغارت ثالث الترتيب قبل مباراتين على النهاية، ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل بعد تعادلهما 2-2 في ميونخ.

وتقدم شتوتغارت بفضل تسديدة ليونيداس ستيرجيو من فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 29 بعدما أهدر ثلاث فرص ذهبية.