حكم الكلاسيكو: فينيسيوس كان يستحق الطرد أمام برشلونة

وجاء ميليتاو للنقاش مع الحكم حول الحادثة لكن خوسيه لويس مونويرا مونتيرو قال للمدافع البرازيلي إن زميله كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء لأنه أمسك دي يونغ من عنقه ورماه أرضا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو معقل برشلونة يوم 5 أبريل المقبل لكن العملاقين سيلتقيان قبل ذلك يوم الأحد 19 مارس في الجولة الـ26 من الليغا وعلى الكامب نو أيضا.

وجدد برشلونة فوزه على ريال مدريد بعد أن فاز النادي الكتالوني على الميرنغي 3/1 في يناير الماضي في الرياض في نهائي كأس السوبر السعودي.

وبمشاركته في الكلاسيكو بات سيرجيو بوسكيتش لاعب برشلونة أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الكلاسيكو في مختلف المسابقات برصيد 46 مباراة.

وكسر بوسكيتس، الرقم المسجل باسم ليونيل ميسي وسيرجيو راموس برصيد 45 مباراة لكل منهما.