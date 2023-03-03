اعتراضات كبيرة من فينسيوس على حكم المباراة بعد مشادة مع دي يونغ (فيديو)

وفاز برشلونة العنيد 1-صفر على غريمه ريال مدريد في لقاء مشحون بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 26 عندما أهدى إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد الكرة إلى فيران توريس لاعب برشلونة الذي مررها سريعا إلى فرانك كيسي الذي سدد باتجاه المرمى لكن الكرة ارتدت من ميليتاو إلى داخل المرمى.

وفي البداية، أشار الحكم المساعد إلى وجود تسلل، لكن الإعادة التلفزيونية عبر حكم الفيديو المساعد كشفت أن كيسي لم يكن متسللا.

ودافع الفريق الكتالوني بصورة رائعة بعدما أحرز إيدر ميليتاو قلب دفاع ريال مدريد هدفا عن طريق الخطأ في مرماه.

وسيلتقي الفريقان في الخامس من أبريل نيسان المقبل في برشلونة على أن يواجه الفائز أتليتك بيلباو أو أوساسونا الذي فاز 1-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي على ملعبه أمس الأربعاء.