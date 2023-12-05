أحمد عبدالقادر يهدد بالرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

محاولة نزع فتيل الأزمة

مصدر داخل النادي الأهلي قال لـ"إرم نيوز" إن هناك ثورة غضب انتابت الثنائي أحمد عبدالقادر وصلاح محسن بعد إعلان الأسماء التي ستسافر إلى السعودية، واستبعادهما في قائمة المونديال لأسباب فنية.

وأكد المصدر لـ"إرم نيوز" أن عبدالقادر أعلن غضبه على الملأ أمام الجميع، وأكد أن هذا القرار غير مفهوم، وأنه لن يكون "كبش فداء" لسوء مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

وحاول زملاء عبدالقادر تهدئة مهاجم الأهلي، وأكدوا له أنهم يدركون أنه يؤدي بإخلاص، وأن هذه وجهة نظر ولابد أن يحترمها الجميع.

وأصر "عبد القادر" على الحديث مع المدير الفني مارسيل كولر لمعرفة أسباب استبعاده من مونديال الأندية، ولكن زميليه محمد الشناوي وعمرو السولية تدخلا وأكدا له أن الحديث وقت الانفعال سيضر بموقفه ولن يفيده بشيء.

وواصل اللاعب غضبه، ولم يكترث لكلام زميليه وهدَّد بالرحيل عن الفريق في يناير المقبل، أو انتقالات الصيف على أقصى تقدير، طالما لن يكون له دور رئيس.

وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، أكد المصدر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب تعمل، الآن، على اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى المملكة العربية السعودية، خاصة أن الفريق سيطير مباشرة إلى الإمارات لخوض غمار منافسات سوبر الأبطال.