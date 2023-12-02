دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز.. ومازيمبي يهزم صن داونز

تعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام بتنزانيا، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 87، أحرز الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي بعد خطأ من مدافع يانج أفريكانز في إخراج الكرة، حوّلها لاعب الأهلي برأسية رائعة في الشباك التنزانية.

ولكن في الدقيقة 92، سجل باكوم زوزوا لاعب فريق يانج أفريكانز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل ويحصل كل فريق على نقطة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، مع ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

وكان الأهلي بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على فريق ميدياما الغاني بنتيجة (3-0)، في المقابل تلقى فريق يانج أفريكانز الخسارة من شباب بلوزداد بنتيجة (3-0).

وافتتح فريق ميدياما مباريات الجولة الثانية من هذه المجموعة بالفوز على شباب بلوزداد، أمس الجمعة، بنتيجة (2-1).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة المقبلة ضد شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبلة في القاهرة، قبل أن تتجدد المواجهة مرة أخرى في الجزائر بالجولة الرابعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة متقدما بفارق نقطة واحدة على شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر أمام ميدياما الغاني. ويتذيل يانج أفريكانز الترتيب بنقطة واحدة.