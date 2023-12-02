دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز.. ومازيمبي يهزم صن داونز
تعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام بتنزانيا، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وفي الدقيقة 87، أحرز الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي بعد خطأ من مدافع يانج أفريكانز في إخراج الكرة، حوّلها لاعب الأهلي برأسية رائعة في الشباك التنزانية.
ولكن في الدقيقة 92، سجل باكوم زوزوا لاعب فريق يانج أفريكانز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل ويحصل كل فريق على نقطة.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، مع ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.
وكان الأهلي بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على فريق ميدياما الغاني بنتيجة (3-0)، في المقابل تلقى فريق يانج أفريكانز الخسارة من شباب بلوزداد بنتيجة (3-0).
وافتتح فريق ميدياما مباريات الجولة الثانية من هذه المجموعة بالفوز على شباب بلوزداد، أمس الجمعة، بنتيجة (2-1).
ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة المقبلة ضد شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبلة في القاهرة، قبل أن تتجدد المواجهة مرة أخرى في الجزائر بالجولة الرابعة.
ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة متقدما بفارق نقطة واحدة على شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر أمام ميدياما الغاني. ويتذيل يانج أفريكانز الترتيب بنقطة واحدة.
وفي مباراة أخرى، حقق فريق مازيمبي فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بانتصاره 1-صفر على ضيفه ماميلودي صن داونز.
وسجل جلودي ليكونزا هدف فوز صاحب الأرض بضربة رأس من مدى قريب بعد ساعة من اللعب.
وبدأ صن داونز المباراة بقوة وأهدر أكثر من فرصة عن طريق بيتر شالوليلي وثيمبا زاوني في الشوط الأول.
وسدد لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز في العارضة، قبل أن يسجل ليكونزا هدف الفوز لمازيمبي الذي خسر المباراة الأولى أمام بيراميدز.
ورفع مازيمبي رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين متساويا مع بيراميدز المصري متصدر المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد بطل جنوب أفريقيا عند ثلاث نقاط بعد مباراتين في المركز الثالث.
وفي المجموعة الثانية، تعادل جوانينج جالاكسي القادم من بوتسوانا مع ضيفه سيمبا التنزاني دون أهداف.
واستمر جالاكسي في صدارة المجموعة وله أربع نقاط، بينما وصل سيمبا إلى نقطته الثانية.