برشلونة يعلن رسميا فسخ عقد صامويل أومتيتي بالتراضي

قال نادي برشلونة إنه توصل إلى اتفاق مع مدافع الفريق صامويل أومتيتي من أجل فسخ التعاقد بينهما بشكل رسمي.

وكان من المفترض أن ينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي مع البلوغرانا في صيف 2026.