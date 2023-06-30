برشلونة يعلن رسميا فسخ عقد صامويل أومتيتي بالتراضي
قال نادي برشلونة إنه توصل إلى اتفاق مع مدافع الفريق صامويل أومتيتي من أجل فسخ التعاقد بينهما بشكل رسمي.
وكان من المفترض أن ينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي مع البلوغرانا في صيف 2026.
وخرج أومتيتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة للانضمام لصفوف ليتشي الإيطالي.
وقال برشلونة في بيانه الرسمي، اليوم الجمعة: "توصلنا والمدافع صامويل أومتيتي إلى اتفاق لإنهاء العقد الذي كان مستمرًا حتى موسم 2025/26".
وأضاف: "نود أن نعرب عن امتناننا لأومتيتي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل".
أومتيتي كان قد انضم إلى برشلونة قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي في 2016، وتأثر مستواه بكثرة الإصابات مع الفريق الإسباني.
أحرز أومتيتي مع برشلونة لقبين في الدوري الإسباني، وثلاثة في كأس ملك إسبانيا، واثنين في كأس السوبر الإسبانية، فيما ساهم في حصول منتخب فرنسا على لقب كأس العالم 2018.