ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يرفض هدية آرسنال ويسقط أمام توتنهام

تقمص النجم الدولي الإنجليزي هاري كين دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 15، قبل أن يلعب الفريق اللندني بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه كريستيان روميرو في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني.

ودون كين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ توتنهام، بعدما انفرد بلقب الهداف التاريخي للفريق اللندني، بعدما رفع رصيده إلى 267 هدفا في 416 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف البطولات.

وتفوق كين بهدف واحد على النجم السابق جيمي جريفز، الذي أحرز 266 هدفا للفريق في 379 مباراة بمختلف البطولات خلال الفترة من 1961 إلى 1970، في حين سجل كين أهدافه بداية من 2010 حتى الآن.

واحتفل كين برقم آخر اليوم من خلال الهدف نفسه، حيث رفع رصيده إلى 200 هدفا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، ثأر توتنهام من خسارته 2 - 4 أمام مانشستر سيتي في مواجهة الفريقين بالدور الأول للمسابقة.