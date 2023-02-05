الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر سيتي اختبارًا صعبًا، اليوم الأحد، خارج دياره أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

ويسدل الستار على منافسات الجولة بمواجهة توتنهام ومانشستر سيتي، والتي يسبقها لقاء يجمع بين نوتينغهام فورست وليدز يونايتد.

وانطلقت الجولة أمس الأول الجمعة بالتعادل السلبي بين تشيلسي وفولهام دون أهداف، ثم تلقى آرسنال الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون بنتيجة 0-1 أمس السبت، كما فاز برايتون على ضيفه بورنموث بالنتيجة ذاتها.

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، كما خسر ليفربول على يد وولفرهامبتون بنتيجة 3-0، وخسر أيضًا ساوثهامبتون أمام برينتفورد بالنتيجة ذاتها.

وخسر أستون فيلا على ملعبه أمام ليستر سيتي بنتيجة 2-4، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع وست هام يونايتد بنتيجة 1-1.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب توتنهام هوتسبير بصافرة الحكم أندرو مادلي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.