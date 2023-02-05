الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
يخوض مانشستر سيتي اختبارًا صعبًا، اليوم الأحد، خارج دياره أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.
ويسدل الستار على منافسات الجولة بمواجهة توتنهام ومانشستر سيتي، والتي يسبقها لقاء يجمع بين نوتينغهام فورست وليدز يونايتد.
وانطلقت الجولة أمس الأول الجمعة بالتعادل السلبي بين تشيلسي وفولهام دون أهداف، ثم تلقى آرسنال الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون بنتيجة 0-1 أمس السبت، كما فاز برايتون على ضيفه بورنموث بالنتيجة ذاتها.
وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، كما خسر ليفربول على يد وولفرهامبتون بنتيجة 3-0، وخسر أيضًا ساوثهامبتون أمام برينتفورد بالنتيجة ذاتها.
وخسر أستون فيلا على ملعبه أمام ليستر سيتي بنتيجة 2-4، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع وست هام يونايتد بنتيجة 1-1.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب توتنهام هوتسبير بصافرة الحكم أندرو مادلي.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.
ترتيب الفريقين
يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 21 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.
وحقق توتنهام 11 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى 7 هزائم، وسجل 40 هدفًا واستقبل 31 هدفًا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 20 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وحقق مانشستر سيتي 14 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم، وسجل 53 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم بينما استقبل 20 هدفًا.
وتقابل الفريقان في آخر مواجهة بينهما يوم الـ19 من يناير الماضي في الدوري، وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.
وتشهد مباراة الليلة صراعًا بين النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدوري برصيد 25 هدفًا، ومنافسه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 16 هدفًا.
وتبدو الكفة متساوية بين غوارديولا وكونتي خلال 6 مواجهات سابقة بينهما تقاسم خلالها كل مدرب الفوز في 3 مباريات دون أي تعادل.
وواجه غوارديولا توتنهام 16 مرة، فاز في 8 مباريات وتعادل مرتين وتلقى 6 هزائم، بينما واجه كونتي السيتي 6 مرات فاز خلالها في 3 مباريات وخسر مثلها.
أسلحة توتنهام
يخوض توتنهام مواجهة السيتي باحثًا عن تحقيق الفوز وإشعال الصراع في المربع الذهبي، خاصة أن المنافسة تبدو قوية بين عدة أندية للظفر ببطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وربما يغيب المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي عن مباراة السيتي بعدما أجرى جراحة في المعدة لاستئصال المرارة بسبب متاعب في البطن.
وأكد الإيطالي كريستيان ستيليني مساعد كونتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السيتي أنه مستعد لنقل أفكار كونتي، كما إن المدير الفني حالته الصحية تحسنت وعلى تواصل معه بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الثلاثي ريتشارليسون وبيدرو بورو ولوكاس مورا في جاهزية لمواجهة السيتي بعد تعافيهم من الإصابة.
ومن المرجح أن يعتمد توتنهام على تشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه خط الدفاع بقيادة كريستيان روميرو وإيريك داير وبن دافيز.
ويقود خط الوسط رودريغو بينتاكور وبجواره بيير إيميل هويبرغ ويميناً إيمرسون رويال ويساراً إيفان بيريستش مع ثلاثي خط الهجوم هاري كين وهيونغ مين سون وديان كولوفسكي.
أوراق السيتي
يتطلع مانشستر سيتي للاستفادة من هدية إيفرتون بإسقاط آرسنال والذي يعتلي الصدارة بفارق 5 نقاط.
وقال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يتمنى تواجد كونتي في المباراة وحضوره بصحة جيدة مؤكداً أن كونتي مدرب نشيط على الخطوط ويعطي التعليمات باستمرار لفريقه.
وأشار إلى أن المواجهة ستكون صعبة ضد توتنهام معلنًا غياب المدافع جون ستونز للإصابة بينما تبدو فرص لحاق فيل فودين بالمباراة قوية.
ويعتمد السيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إيدرسون مورايس وأمامه الرباعي مانويل أكانجي وإيمريك لابورت وريكو لويس وناثان آكي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره برناردو سيلفا وكيفين دي بروين مع ثلاثي خط الهجوم إرلينغ هالاند ورياض محرز وجاك غريليش.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستشهد صراعات مهمة خاصة بين هالاند وكين في التنافس التهديفي بين كلا اللاعبين.
وأوضح أن السيتي سيحاول استغلال الاستحواذ على وسط الملعب مع دي بروين وسيلفا، مؤكدًا أن توتنهام يعتمد على دويتو كين وسون وهما ثنائي مميز وموهوب.