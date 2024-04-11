NBA.. ناغتس يتغلب على تمبرولفز وينفرد بصدارة القسم الغربي
سجل نيكولا يوكيتش 24 من 41 نقطة في الشوط الثاني في فوز دنفر ناغتس على ضيفه مينيسوتا تمبرولفز 116-107 لينفرد بصدارة القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مباراة أقيمت الليلة الماضية.
واستحوذ يوكيتش على 11 كرة مرتدة وأرسل سبع تمريرات حاسمة إلى زملائه وثلاثة حوائط صد لناغتس، الذي ضمن المركز الأول في القسم الغربي للموسم الثاني على التوالي بفوزه على سان أنطونيو سبيرز يوم الجمعة وممفيس غريزليز يوم الأحد على الترتيب.
وأحرز يامال موراي لاعب دنفر 20 نقطة وأضاف مايكل بورتر جونيور 18 نقطة.
وهذا الفوز رقم 423 لمدرب ناغتس مايكل مالون ليعادل رقم جورج كارل في المركز الثاني في أكثر عدد من الانتصارات في تاريخ الفريق.
وسجل أنتوني إدواردز 25 نقطة وأضاف مايك كونلي 19 نقطة بينما أحرز الفرنسي رودي جوبير 13 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وأسهم أيضًا ناز ريد بتسجيل 13 نقطة لمينيسوتا الذي تراجع للمركز الثاني في القسم الغربي متساويًا مع أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي تغلب على سبيرز أمس.
ويتأخر مينيسوتا وأوكلاهوما سيتي بفارق مركز واحد عن دنفر.
وفي مباريات الأمس، فاز كليفلاند كافاليرز 110-98 على ضيفه ممفيس جريزليز، وخسر أتلانتا هوكس على أرضه بفارق نقطة واحدة 115-114 أمام تشارلوت هورنتس.
وانتصر بروكلين نيتس 106-102 على ضيفه تورونتو رابتورز، فيما خسر ميامي هيت على ملعبه 111-92 أمام دالاس مافريكس.
وسحق ثاندر ضيفه سان أنطونيو 127-89 فيما فاز ميلووكي باكس 117-99 على أورلاندو ماجيك. وفاز فينكس صنز 124-108 على مضيفه لوس انجليس كليبرز.