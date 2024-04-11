NBA.. ناغتس يتغلب على تمبرولفز وينفرد بصدارة القسم الغربي

واستحوذ يوكيتش على 11 كرة مرتدة وأرسل سبع تمريرات حاسمة إلى زملائه وثلاثة حوائط صد لناغتس، الذي ضمن المركز الأول في القسم الغربي للموسم الثاني على التوالي بفوزه على سان أنطونيو سبيرز يوم الجمعة وممفيس غريزليز يوم الأحد على الترتيب.

وأحرز يامال موراي لاعب دنفر 20 نقطة وأضاف مايكل بورتر جونيور 18 نقطة.

وهذا الفوز رقم 423 لمدرب ناغتس مايكل مالون ليعادل رقم جورج كارل في المركز الثاني في أكثر عدد من الانتصارات في تاريخ الفريق.