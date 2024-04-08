NBA.. ماكسي يقود فيلادلفيا لهزيمة سبيرز بدوري السلة الأمريكي

وكان فيكتور ويمبانياما أفضل مسجلي سان أنطونيو برصيد 33 نقطة، كما استحوذ على 18 كرة مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في حين أضاف زميله مالاكي برانهام 22 نقطة.

وبفضل 39 نقطة من لاعبه بول جورج، فاز لوس أنجليس كليبرز على ضيفه كليفلاند كافاليرز 120-118 بعد تعويض تأخره بفارق 26 نقطة.

وسجل جورج 23 نقطة في الربع الأخير، كما سيطر على 11 كرة مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف زميله جيمس هاردن 22 نقطة.

ونجح كليبرز في حسم الفوز بعد فشل ماكس ستروس في تسجيل رمية ثلاثية للضيوف مع نهاية المباراة.

وسجل داريوس غارلاند أكبر عدد من النقاط لكليفلاند وهو 28 نقطة بينما سجل ستروس 20 نقطة تماما مثل زميله إيفان موبلي.

وفي مباريات أخرى، فاز دالاس مافريكس على ضيفه هيوستون روكتس 147-136 في الوقت الإضافي وفاز إنديانا بيسرز في ملعبه على ميامي هيت 117-115.

وفاز غولدن ستيت وريورز على ضيفه يوتا جاز 118-110.