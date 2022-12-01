إنريكي يرد على سؤال حول علاقة غافي بابنة ملك إسبانيا



تلقى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني سؤالا محرجا بعيدا عن كرة القدم، وذلك خلال بثه اليومي المباشر على تطبيق "تويتش" عن علاقة غافي ووريثة عرش ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن الأميرة ليونور البالغة من العمر 17 عاما معجبة بلاعب الوسط الدولي. ووفقًا لمعلومات الصحيفة، فإن الملف الدراسي للأميرة مغطى بصور الدولي الإسباني الذي يكبرها بعام واحد.

وتدرس أميرة أستورياس في مدرسة أتلانتيك في جلامورغان في ويلز، حيث تلقى العديد من أفراد العائلة المالكة من مختلف البلدان الأوروبية تعليمهم، وهي التالية في ترتيب العرش الإسباني.