إنريكي يرد على سؤال حول علاقة غافي بابنة ملك إسبانيا
تلقى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني سؤالا محرجا بعيدا عن كرة القدم، وذلك خلال بثه اليومي المباشر على تطبيق "تويتش" عن علاقة غافي ووريثة عرش ملك إسبانيا.
وقالت صحيفة AS الإسبانية إن الأميرة ليونور البالغة من العمر 17 عاما معجبة بلاعب الوسط الدولي. ووفقًا لمعلومات الصحيفة، فإن الملف الدراسي للأميرة مغطى بصور الدولي الإسباني الذي يكبرها بعام واحد.
وتدرس أميرة أستورياس في مدرسة أتلانتيك في جلامورغان في ويلز، حيث تلقى العديد من أفراد العائلة المالكة من مختلف البلدان الأوروبية تعليمهم، وهي التالية في ترتيب العرش الإسباني.
ووالدها ملك إسبانيا، فيليب السادس، موجود حاليًا في الدوحة حيث يحضر فعاليات كأس العالم ويدعم منتخب بلاده، وقد توجه إلى غرفة الملابس لتهنئة لاعبي الفريق عقب الفوز الكاسح 7-صفر على كوستاريكا يوم الأربعاء الماضي.
ولوحظ أن الملك لديه قميصًد موقعً من غافي بحجم أصغر بكثير من حجم جسمه، الأمر الذي يشير إلى أنه قد يكون لابنته البالغة من العمر 17 عامًا.
وتلقى لويس إنريكي سؤالا من أحد المشجعين عن علاقة غافي بوريثة عرش ملك إسبانيا، حيث كان السؤال "ما رأيك في أن غافي قد يكون ملكا لإسبانيا؟ فما كان من المدير الفني للمنتخب الإسباني سوى الضحك بصوت عال ورد قائلا: "لا اعتقد أن هذا صحيح… ولكن الجماهير تحب الشائعات".
واتخذ لويس إنريكي خطوة غير معتادة بعمل بث مباشر يومي على منصة "تويتش" للبث الحي للتواصل مع جماهير فريقه مباشرة أثناء كأس العالم بعيدا عن المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباريات أو التدريبات.
وتتصدر إسبانيا المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم بأربع نقاط بعد فوزها الساحق 7-صفر على كوستاريكا ثم التعادل 1-1 مع ألمانيا، وذلك قبل مواجهة اليابان في ختام الدور الأول في وقت لاحق اليوم الخميس.
وتسعى إسبانيا بطلة العالم 2010 لتصدر المجموعة، وستواجه ثاني المجموعة السادسة التي تتصدرها كرواتيا والمغرب ولكل منهما أربع نقاط، بينما تأتي بلجيكا بثلاث نقاط في المركز الثالث ثم كندا في ذيل الترتيب دون نقاط.