كأس الكونفدرالية.. الزمالك يسعى لفك عقدة الخروج المتكرر من دور المجموعات وفيوتشر يحلم باللقب
يسعى الزمالك لفك عقدة الخروج المتكرر من دور المجموعات بالبطولات الأفريقية عندما يفتتح يوم الأحد المقبل مبارياته بكأس الكونفدرالية بمواجهة أبوسليم بطل ليبيا فيما يأمل مودرن فيوتشر في الوصول لأبعد نقطة في المنافسة على اللقب الذي يحلم بأن يكون أول لقب أفريقي له.
وخرج الزمالك من دور المجموعات في السنوات الثلاث الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، وسيستضيف أبوسليم الليبي حديث العهد بالمسابقات الأفريقية يوم الأحد ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية، بينما يستضيف فيوتشر فريق سوبر سبورت من جنوب أفريقيا ضمن مباريات المجموعة الأولى.
وسيعاني الزمالك بعض الشيء، في مواجهة الفريق الليبي، خاصة بعد غياب صانع لعبه والجناح الأيسر مصطفى شلبي في الفترة الأخيرة.
ويعاني شلبي من إصابة قوية في القدم ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي ولن يتمكن من اللحاق بمباراة الأحد.
كما يغيب محمود حمدي (الونش) قلب الدفاع الذي ما زال يخضع لبرنامج علاجي بعدما أجرى في يونيو/ حزيران الماضي جراحة لعلاج قطع بالرباط الصليبي.
كما يغيب عبدالله جمعة الظهير الأيسر بعد إعلان إصابته مجددا في الركبة، أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية مؤخرا.
ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز التونسي سيف الدين الجزيري عقب تعافيه من الإصابة على أمل قيادة هجوم الفريق أمام أبوسليم.
وسيخضع الجزيري لاختبار طبي اليوم الجمعة، لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها.
وشارك الجزيري في التدريبات الجماعية للزمالك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لكن قرار مشاركته سيحدده معتمد جمال المدرب المؤقت للزمالك بعد إجراء الاختبار الطبي الأخير.
في المقابل، أكد شكري الخطوي مدرب أبوسليم الليبي احترامه لمنافسه الزمالك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجرى على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
وقال الخطوي في تصريحات تلفزيونية: "نحترم فريق الزمالك بشكل كبير ونستعد جيدا لهذه المواجهة المرتقبة".
وأضاف "ستكون مواجهة صعبة للغاية، والزمالك فريق مميز وتابعته في مباراة بيراميدز بكأس مصر".
وتابع الخطوي "شاهدنا كيف عاد من تأخره في النتيجة ثلاث مرات خلال اللقاء، وهذا الأمر يوضح مدى قوة المنافس".
وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الزمالك وأبوسليم كلا من ساغرادا إسبرانزا الأنغولي وأكاديمية سوار الغيني.
مجموعة صعبة
ويلتقي فيوتشر الممثل الثاني للكرة المصرية يوم الأحد، في كأس الكونفدرالية مع ضيفه سوبر سبورت بطل جنوب أفريقيا الذي أوقعته القرعة مع اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب كأس الكونفدرالية وبطل كأس السوبر الأفريقي في نسخته الأخيرة، والهلال الليبي.
وعكف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر في الأيام الماضية على دراسة الفريق الجنوب أفريقي وطريقة لعبه وأبرز لاعبيه من أجل إيقاف خطورتهم على مرمى فيوتشر عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو من مباراة الفريق الأخيرة أمام منافسه أورلاندو بايرتس في الدوري المحلي والتي فاز بها بثلاثة أهداف.
ويأمل فورموسينيو في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى على ملعب استاد السلام بالقاهرة تكون دافعا للفريق للتقدم في المنافسة.
ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جيان أوتارا ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر كمساعدين إضافة لباتو بينوتي كحكم رابع.