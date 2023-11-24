كأس الكونفدرالية.. الزمالك يسعى لفك عقدة الخروج المتكرر من دور المجموعات وفيوتشر يحلم باللقب

يسعى الزمالك لفك عقدة الخروج المتكرر من دور المجموعات بالبطولات الأفريقية عندما يفتتح يوم الأحد المقبل مبارياته بكأس الكونفدرالية بمواجهة أبوسليم بطل ليبيا فيما يأمل مودرن فيوتشر في الوصول لأبعد نقطة في المنافسة على اللقب الذي يحلم بأن يكون أول لقب أفريقي له.

وخرج الزمالك من دور المجموعات في السنوات الثلاث الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، وسيستضيف أبوسليم الليبي حديث العهد بالمسابقات الأفريقية يوم الأحد ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية، بينما يستضيف فيوتشر فريق سوبر سبورت من جنوب أفريقيا ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وسيعاني الزمالك بعض الشيء، في مواجهة الفريق الليبي، خاصة بعد غياب صانع لعبه والجناح الأيسر مصطفى شلبي في الفترة الأخيرة.

ويعاني شلبي من إصابة قوية في القدم ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي ولن يتمكن من اللحاق بمباراة الأحد.