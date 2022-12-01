أهداف مباراة المغرب وكندا (فيديو)

تقدم حكيم زياش مهاجم منتخب المغرب، بهدف لصالح بلاده في شباك كندا، خلال مباراة المنتخبين، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

المباراة التي تقام على ملعب (الثمامة) شهدت هدفًا مذهلا من حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، بعد أن فشل حارس كندا في تشتيت الكرة وكان خارج منطقة الجزاء، ليستغل زياش الموقف ويسدد "لوب" من فوق الحارس معلنًا تقدم أسود الأطلس.

وعزز يوسف النصيري تقدم المغرب بالهدف الثاني في الدقيقة 23 من مسيرة رائعة، بعد استلامه للكرة والانطلاق نحو المرمى والتسديد في الشباك الكندية.