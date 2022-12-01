أهداف مباراة المغرب وكندا (فيديو)
تقدم حكيم زياش مهاجم منتخب المغرب، بهدف لصالح بلاده في شباك كندا، خلال مباراة المنتخبين، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
المباراة التي تقام على ملعب (الثمامة) شهدت هدفًا مذهلا من حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، بعد أن فشل حارس كندا في تشتيت الكرة وكان خارج منطقة الجزاء، ليستغل زياش الموقف ويسدد "لوب" من فوق الحارس معلنًا تقدم أسود الأطلس.
وعزز يوسف النصيري تقدم المغرب بالهدف الثاني في الدقيقة 23 من مسيرة رائعة، بعد استلامه للكرة والانطلاق نحو المرمى والتسديد في الشباك الكندية.
يحتل منتخب كرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على كندا بنتيجة 4/1 والتعادل مع المغرب 0/0.
ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف بعد الفوز على بلجيكا بنتيجة 2/0 والتعادل مع كرواتيا.
ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز على كندا بنتيجة 1/0 والخسارة أمام المغرب، ثم يأتي منتخب كندا الذي لم يحصد أي نقطة وودع البطولة رسميًا بالخسارة أمام بلجيكا وكرواتيا.
ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل لحسم تأهله بغض النظر عن أي حسابات تتعلق بمباراة كرواتيا وبلجيكا.
ويصعد منتخب المغرب حال الخسارة بشرط فوز كرواتيا أو تعادل المنتخبين بشرط خسارة المغرب بأقل من 3 أهداف.