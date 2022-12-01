الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد كندا
يترقب المنتخب المغربي مواجهة حاسمة، اليوم الخميس، للتأهل إلى دور الـ16 أمام منافسه كندا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وتقام في نفس التوقيت مواجهة أخرى مرتقبة تجمع بين منتخبي بلجيكا وكرواتيا لحساب المجموعة ذاتها.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المغرب ضد كندا ، فإلى السطور التالية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الثمامة) الساعة 18:00 بتوقيت قطر، 16:00 بتوقيت المغرب.
وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" بصوت المعلق جواد بده، وقناة "الكأس اكسترا 1" بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة "الرياضية المغربية" البث الأرضي بصوت المعلق هشام فرج.
حسابات التأهل
يحتل منتخب كرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على كندا بنتيجة 4/1 والتعادل مع المغرب 0/0.
ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف بعد الفوز على بلجيكا بنتيجة 2/0 والتعادل مع كرواتيا.
ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالفوز على كندا بنتيجة 1/0 والخسارة أمام المغرب، ثم يأتي منتخب كندا الذي لم يحصد أي نقطة وودع البطولة رسميًا بالخسارة أمام بلجيكا وكرواتيا.
ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل لحسم تأهله بغض النظر عن أي حسابات تتعلق بمباراة كندا وبلجيكا.
ويصعد منتخب المغرب حال الخسارة بشرط فوز كرواتيا أو تعادل المنتخبين بشرط خسارة المغرب بأقل من 3 أهداف.
أسلحة المغرب
يتطلع منتخب المغرب لحسم تأهله إلى دور الـ16 لأول مرة منذ نسخة 1986 حين حسم الصعود وقتها.
وقال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز على كندا دون الدخول في أي حسابات أخرى.
وأشار إلى أن المنتخب الكندي منافس ليس بالهين، موضحًا أن كل ما يشغل تركيزه هذه المواجهة ولم يتطرق لمنافس محتمل حال التأهل لدور الـ16.
ومن المرجح أن يعتمد منتخب المغرب في تشكيلة مباراة كندا على حارس المرمى ياسين بونو، وأمامه الرباعي: نايف أكرد، ورومان سايس، وأشرف حكيمي، ونصير مزراوي، أو يحيى عطية الله في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سفيان أمرابط، وعزالدين أوناحي، وسليم أملاح، أو عبدالحميد الصابيري، وفي الهجوم: حكيم زياش، وسفيان بوفال، ويوسف الناصيري.
أوراق كندا
يدخل منتخب كندا اللقاء باحثًا عن تحقيق أول فوز في تاريخه ببطولة كأس العالم بعدما عجز عن الفوز في نسخة 1986.
وقال جون هيردمان، المدير الفني لمنتخب كندا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه جاهز لخوض هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز على حساب المغرب وكتابة التاريخ.
ويعتمد منتخب كندا على تشكيلة تضم حارس المرمى ميلان يوريان، وأمامه الرباعي: أليستر جونستون، وستيفان فيتوريا، وكمال ميللر، وريتشي لاريا، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط اتيبا هوتشنسون، وبجواره تاغون بوشانان، ويمينًا جونكلاو بيمينتا، ويسارًا ألفونسو ديفيز، وفي الهجوم سايل لارين، وجوناثان دايفيد.
وقال المدرب المغربي عبدالرحيم طاليب لشبكة "إرم نيوز": "المنتخب المغربي على موعد مع الحسم والتأهل رسميًا إلى دور الـ16 وهو أمر يحتاج لتركيز شديد من اللاعبين".
وأبدى "طاليب" ثقته بقدرة المدرب وليد الركراكي في تهيئة اللاعبين نفسيًا لهذه المواجهة وعبور عقبة كندا في آخر جولة، والتأهل إلى ثمن النهائي.