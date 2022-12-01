الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد كندا

أسلحة المغرب

يتطلع منتخب المغرب لحسم تأهله إلى دور الـ16 لأول مرة منذ نسخة 1986 حين حسم الصعود وقتها.

وقال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز على كندا دون الدخول في أي حسابات أخرى.

وأشار إلى أن المنتخب الكندي منافس ليس بالهين، موضحًا أن كل ما يشغل تركيزه هذه المواجهة ولم يتطرق لمنافس محتمل حال التأهل لدور الـ16.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب المغرب في تشكيلة مباراة كندا على حارس المرمى ياسين بونو، وأمامه الرباعي: نايف أكرد، ورومان سايس، وأشرف حكيمي، ونصير مزراوي، أو يحيى عطية الله في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سفيان أمرابط، وعزالدين أوناحي، وسليم أملاح، أو عبدالحميد الصابيري، وفي الهجوم: حكيم زياش، وسفيان بوفال، ويوسف الناصيري.