NBA.. لوس أنجليس كليبرز يهزم ممفيس غريزليز.. وتفوق بوسطن سلتيكس على تورنتو رابتورز

أحرز بول جورج 23 نقطة، وأضاف زميله إيفيتشا زوباتس 15 نقطة، وسيطر على 20 كرة مرتدة في أعلى معدل للموسم، ليفوز فريقهما لوس أنجليس كليبرز 117/106 على ضيفه ممفيس غريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق كليبرز هذا الفوز رغم استمرار غياب نجمه المصاب كوهي ليونارد، الذي لم يشارك في المباراة الرابعة على التوالي بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر.

وأحرز جيمس هاردن 16 نقطة، وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، بينما أسهم راسل وستبروك في فوز كليبرز بإضافة 14 نقطة لرصيد فريقه الذي فاز للمرة 11 في أخر 13 مباراة.

وشارك أمير كوفي من البداية في آخر أربع مباريات لكليبرز بدلا من ليونارد، وأحرز 13 نقطة الليلة الماضية، وأضاف زميله نورمان باول عددا مماثلا من النقاط.

وكان جا مورانت أفضل مسجلي ممفيس غريزليز برصيد 19 نقطة إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.

وغاب مورانت عن مباراة فريقه السابقة الخميس الماضي، والتي انتهت بخسارته أمام دنفر ناغتس بسبب المرض.

وكانت هذه أول خسارة لممفيس غريزليز في خمس مباريات شارك فيها مورانت منذ عودته من الإيقاف.