NBA.. لوس أنجليس كليبرز يهزم ممفيس غريزليز.. وتفوق بوسطن سلتيكس على تورنتو رابتورز
أحرز بول جورج 23 نقطة، وأضاف زميله إيفيتشا زوباتس 15 نقطة، وسيطر على 20 كرة مرتدة في أعلى معدل للموسم، ليفوز فريقهما لوس أنجليس كليبرز 117/106 على ضيفه ممفيس غريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق كليبرز هذا الفوز رغم استمرار غياب نجمه المصاب كوهي ليونارد، الذي لم يشارك في المباراة الرابعة على التوالي بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر.
وأحرز جيمس هاردن 16 نقطة، وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، بينما أسهم راسل وستبروك في فوز كليبرز بإضافة 14 نقطة لرصيد فريقه الذي فاز للمرة 11 في أخر 13 مباراة.
وشارك أمير كوفي من البداية في آخر أربع مباريات لكليبرز بدلا من ليونارد، وأحرز 13 نقطة الليلة الماضية، وأضاف زميله نورمان باول عددا مماثلا من النقاط.
وكان جا مورانت أفضل مسجلي ممفيس غريزليز برصيد 19 نقطة إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.
وغاب مورانت عن مباراة فريقه السابقة الخميس الماضي، والتي انتهت بخسارته أمام دنفر ناغتس بسبب المرض.
وكانت هذه أول خسارة لممفيس غريزليز في خمس مباريات شارك فيها مورانت منذ عودته من الإيقاف.
وتغلب بوسطن سلتيكس 120/118 على ضيفه تورنتو رابتورز.
ومع تأخر فريقه بثلاثة أهداف، تعرض لاعب تورونتو باسكال سياكام لخطأ قبل 1.4 ثانية من نهاية المباراة، ونفذ الرمية الحرة الأولى وأخطأ في الثانية عمدا، لكن تورنتو رابتورز لم يتمكن من التعامل على الكرة المرتدة.
وسجل ديريك وايت 21 نقطة واستحوذ على خمس متابعات وسبع تمريرات حاسمة لصالح بوسطن سلتيكس الذي فاز بالمباراة الخامسة على التوالي.
وسجل لوك كورنيت 20 نقطة وأضاف جرو هوليداي 15 نقطة لبوسطن.
وكان سكوتي بارنز أفضل مسجل لتورنتو رابتورز برصيد 30 نقطة واستحوذ على 10 متابعات، وأضاف سياكام 27 نقطة وأضاف جاكوب بويلتل 12 نقطة واستحوذ على 10 متابعات.
وتأخر تورونتو بفارق 13 نقطة بعد ثلاثة أرباع لكنه سجل 18 نقطة من أول 21 نقطة في الربع الرابع.
وفي مواجهة أخرى ورغم غياب لاعبه جويل إمبيد، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه هيوستون روكتس 131/127 بفضل تألق لاعبه تريسي ماكسي الذي سجل 42 نقطة وهو أعلى معدل في المباراة.
وبفضل جهود لاعبيه البدلاء نجح فيلادلفيا في الصمود في وجه انتفاضة قوية من صاحب الأرض في الربع الأخير، الذي شهد منافسة شرسة بين الطرفين، وانتزع خلاله كل فريق التقدم أكثر من مرة.
وكان فريد فانفليت أفضل مسجلي هيوستون برصيد 33 نقطة، لكن الفريق خسر للمرة الثالثة على التوالي.
وفي مباريات أخرى فاز أورلاندو ماجيك على ضيفه نيويورك نيكس 117/108 وفاز سكرامنتو كينغز خارج ملعبه على أتلانتا هوكس 117/110.
وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر خارج ملعبه على دنفر ناغتس 119/93.