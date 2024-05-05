رسالة خاصة من رونالدو إلى "الأفضل في العالم" (صور)
وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي رسالة إلى "الأفضل في العالم" بمناسبة عيد ميلاده، والاحتفال بـ"يوم الأم".
وتحتفل البرتغال بعيد الأم في أول أحد من شهر مايو من كل عام، بينما تحتفل دول أخرى، منها أمريكا، بهذا العيد في الأحد الثاني من الشهر.
ونشر كريستيانو رونالدو، صاحب الـ39 عامًا، خلال احتفاله بعيد الأم عبر حسابه على منصة "إكس"، صورًا تجمعه بوالدته، وبصديقته جورجينا رودريجيز وأطفالهما.
وقال رونالدو تعليقًا على الصورة: "عيد أم سعيد إلى الأفضل في العالم"، وأرفق رسالته برمز قلب أحمر.
وقاد رونالدو فريقه النصر إلى اكتساح ضيفه الوحدة بسداسية نظيفة في الجولة الثلاثين من دوري "روشن" السعودي للمحترفين بعد تسجيله "هاتريك" ليرفع رصيده إلى 32 هدفًا في صدارة الهدافين، لكنه نجح فوق ذلك في قيادة فريقه إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.
وبتسجيله ثلاثة أهداف أصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعب مساهمة للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي برصيد 42 هدفًا في 27 مباراة، وذلك بتسجيل 32 هدفًا وصناعة 10 أخرى.