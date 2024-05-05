رسالة خاصة من رونالدو إلى "الأفضل في العالم" (صور)

وتحتفل البرتغال بعيد الأم في أول أحد من شهر مايو من كل عام، بينما تحتفل دول أخرى، منها أمريكا، بهذا العيد في الأحد الثاني من الشهر.

ونشر كريستيانو رونالدو، صاحب الـ39 عامًا، خلال احتفاله بعيد الأم عبر حسابه على منصة "إكس"، صورًا تجمعه بوالدته، وبصديقته جورجينا رودريجيز وأطفالهما.

وقال رونالدو تعليقًا على الصورة: "عيد أم سعيد إلى الأفضل في العالم"، وأرفق رسالته برمز قلب أحمر.