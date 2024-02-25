إشبيلية يوافق على طلب راموس أمام ريال مدريد
كشف برنامج "الشرينغيتو" عن طلب من سيرجيو راموس لإشبيلية في مواجهة ريال مدريد، اليوم الأحد.
ويحل إشبيلية ضيفًا على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.
وسيعود راموس للعب على ملعب سانتياغو برنابيو لكن لريال مدريد، بعد سنوات طويلة من اللعب للميرنغي.
وبحسب "الشرينغيتو" فإن راموس، البالغ من العمر 37 عامًا، طلب من إشبيلية أن يكون قائد الفريق أمام ريال مدريد.
وأوضح الموقع الشهير أن إشبيلية وافق على طلب راموس.
وانتقل راموس من إشبيلية لريال مدريد، العام 2005، مقابل 27 مليون يورو، قبل أن يغادر الميرنغي مجانًا صيف 2021.
وفي 16 موسمًا لراموس مع ريال مدريد نال المدافع كل الألقاب الجماعية الممكنة بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، و5 في الدوري الإسباني، وشارك مع الفريق في 671 مباراة سجل فيها 101 هدف، وصنع 40.
وغادر راموس ريال مدريد، صيف 2021، بعدما رفض فلورنتينو بيريز رئيس النادي تجديد عقده لينضم في صفقة انتقال حر على باريس سان جيرمان لمدة موسمين.
وسبق أن لعب راموس 3 مباريات ضد ريال مدريد وجميعهم مع إشبيلية، تعادل مرتين، وفاز راموس مرة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن برشلونة الذي لعب 26 مباراة، وبـ6 نقاط عن جيرونا الذي لعب 25 مباراة.