إشبيلية يوافق على طلب راموس أمام ريال مدريد

كشف برنامج "الشرينغيتو" عن طلب من سيرجيو راموس لإشبيلية في مواجهة ريال مدريد، اليوم الأحد.

ويحل إشبيلية ضيفًا على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وسيعود راموس للعب على ملعب سانتياغو برنابيو لكن لريال مدريد، بعد سنوات طويلة من اللعب للميرنغي.

وبحسب "الشرينغيتو" فإن راموس، البالغ من العمر 37 عامًا، طلب من إشبيلية أن يكون قائد الفريق أمام ريال مدريد.

وأوضح الموقع الشهير أن إشبيلية وافق على طلب راموس.

وانتقل راموس من إشبيلية لريال مدريد، العام 2005، مقابل 27 مليون يورو، قبل أن يغادر الميرنغي مجانًا صيف 2021.