على رأسهم كافاني.. الفيفا يصدر عقوبات بالجملة على لاعبي أوروغواي

وشهدت مباراة غانا وأوروغواي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، خروج بعض لاعبي أوروغواي عن السلوك المعتاد، إذ طالت العقوبات إدينسون كافاني الذي كسر شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، لكن عقوبة مهاجم فالنسيا كانت الإيقاف مباراة واحدة فقط.

وقرر الفيفا إيقاف خوسيه ماريا خيمينيز أربع مباريات دولية بعد سلوك المدافع في ختام مشاركة أوروغواي في مونديال قطر الأخير.

ولم يكن مدافع أتلتيكو مدريد الوحيد الذي طالته العقوبات في تشكيلة أوروغواي، حيث قررت لجنة الانضباط معاقبة اللاعبين خيمينيز وفرناندو موسليرا وكافاني ودييغو غودين لارتكابهم سلوكيات غير صحيحة.

وشملت غرامة خيمينيز إلى جانب الإيقاف أربع مباريات غرامة مالية قدرها 20000 فرنك سويسري مع إيقاف موسليرا أربع مباريات أيضا وبنفس الغرامة، لكن غرامة كافاني كانت إيقاف لمباراة واحدة و15000 فرنك سويسري، وغودين مثله على أن يكون الإيقاف في المباريات الرسمية المقبلة.