كافاني: إذا عاقبوني بسبب تحطيم الـVAR في كأس العالم فعليهم سجن الحكم

وقال كافاني في تصريحات نقلتها إذاعة "RMC"، اليوم الأربعاء: "إذا عاقبوني على تحطيم تقنية الـVAR، عليهم سجن هذا الحكم، لأن لديه أخطاء كثيرة مع وجود تلك التقنية وكل تلك الكاميرات التي تساعده على اتخاذ القرار الصحيح، يوجد أدلة وحكام إضافيون وفار، لا يمكن قبول مثل هذه الأخطاء الآن، يجب سجن الحكم إذا عوقبت على ما قمت به".

وفتح فيفا تحقيقًا من خلال لجنة الانضباط ضد كافاني بجانب بعض زملائه الآخرين، مثل خوسيه ماريا خيمينيز الذي اعتدى على أحد مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، كذلك دييغو غودين وفرناندو موسليرا بسبب احتجاجهما على الحكم في نهاية المباراة التي أقيمت يوم الـ2 من ديسمبر.

وأضاف كافاني: "العقوبة تقلقني، نعم بالطبع، لأنها ستبعدني عن التواجد مع زملائي في الفريق (فالنسيا)، يجب أن يقوموا بالتحقيق في كل ما حدث ولماذا حدث".

وتابع: "لا بأس في أن نحافظ على سلوكنا، لكننا بشر وعندما تحدث بعض الأشياء في الملعب، تكون بسبب أن كل مشاعرنا مرتبطة بما يحدث في الأجواء مِن حولنا، ربما يكون رد الفعل غير مبرر ولكن من الممكن أن تُسامح".

وشدد نجم منتخب أوروغواي: "في بعض الأحيان تكون هناك أشياء تحدث في كرة القدم، مثل تلك التي فعلتها لأنها تدل على عجز تشعر به ويجعلك غير مسيطر على أفعالك بسبب الغضب بداخلنا، وبالتأكيد نحن مخطئون".