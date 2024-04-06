بسبب شرط.. ليونيل ميسي قد يصبح مالكًا مشاركًا في إنتر ميامي

قالت صحيفة "ذا صن" إنه من الممكن أن يصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مالكًا مشاركًا لإنتر ميامي إلى جانب الإنجليزي ديفيد بيكهام، باستخدام بند مألوف جدًا.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي صيف العام الماضي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ووفقا للصحيفة فإن خورخي ماس الذي أقنع ميسي باللعب في الدوري الأمريكي هو مالك الأغلبية في إنتر ميامي، وعيّن أيضًا بيكهام رئيسًا للنادي.

وذكرت الصحيفة أن جزءًا من صفقة ميسي كان خيار المشاركة في ملكية النادي دون الحاجة إلى ممارسة حق الاشتراك.

وكان لدى بيكهام شرط مماثل عندما انتقل إلى لوس أنجلوس غالاكسي في صفقة انتقال رفيعة المستوى عام 2007.

وبموجب عقده، سمح لبيكهام بشراء امتياز الدوري الأمريكي لكرة القدم مقابل 25 مليون دولار فقط (20 مليون جنيه إسترليني) عند التقاعد؛ ما مهد الطريق لتأسيس إنتر ميامي.