بسبب شرط.. ليونيل ميسي قد يصبح مالكًا مشاركًا في إنتر ميامي
قالت صحيفة "ذا صن" إنه من الممكن أن يصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مالكًا مشاركًا لإنتر ميامي إلى جانب الإنجليزي ديفيد بيكهام، باستخدام بند مألوف جدًا.
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي صيف العام الماضي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
ووفقا للصحيفة فإن خورخي ماس الذي أقنع ميسي باللعب في الدوري الأمريكي هو مالك الأغلبية في إنتر ميامي، وعيّن أيضًا بيكهام رئيسًا للنادي.
وذكرت الصحيفة أن جزءًا من صفقة ميسي كان خيار المشاركة في ملكية النادي دون الحاجة إلى ممارسة حق الاشتراك.
وكان لدى بيكهام شرط مماثل عندما انتقل إلى لوس أنجلوس غالاكسي في صفقة انتقال رفيعة المستوى عام 2007.
وبموجب عقده، سمح لبيكهام بشراء امتياز الدوري الأمريكي لكرة القدم مقابل 25 مليون دولار فقط (20 مليون جنيه إسترليني) عند التقاعد؛ ما مهد الطريق لتأسيس إنتر ميامي.
وبدلا من ذلك، فإن خيار ميسي يمنحه ملكية مباشرة في إنتر ميامي فقط.
وكشفت "ذا صن" أن قيمة ثروة ماس تبلغ 1.3 مليار جنيه إسترليني بعد أن جمع ثروته في مجال البناء والهندسة.
وساعدت أموال ماس في التعاقد مع زملاء ميسي السابقين في برشلونة، لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
وأوضحت الصحيفة أن ميسي يتمتع وزوجته وأبناؤهما الثلاثة برفاهية العيش في جنوب فلوريدا حيث يقيمون في قصر بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني.
وفي مقابلة مع مجلة "فوربس" ادعى ماس، الشريك التجاري لبيكهام، أن ميسي يكسب مبلغًا مضمونًا يتراوح بين 40 مليون جنيه إسترليني إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
لكن ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، لديه أيضًا القدرة على الحصول على المزيد من الأموال من خلال صفقات مشاركة الإيرادات الفردية مع Apple وAdidas.
وفي العام الماضي، مع لعب نصف موسم فقط، ضاعف إنتر ميامي إيراداته إلى 94 مليون جنيه إسترليني بعد وصول ميسي.
ويتوقع النادي الآن أن يرتفع هذا المبلغ إلى أكثر من 160 مليون جنيه إسترليني في عام 2024 بفضل مبيعات التذاكر التي يغذيها ميسي والإعلانات والجولة العالمية الضخمة قبل الموسم.
كما أدى تأثير ميسي إلى مضاعفة الاشتراكات في خدمة البث المباشر لـ Apple TV التابعة للدوري الأمريكي لكرة القدم، واستفادت الفرق التي تستضيف إنتر ميامي من زيادة مبيعات التذاكر.
وتقدر مجلة "فوربس" أن إنتر ميامي أصبح الآن ثاني أكثر الأندية قيمة في الدوري الأمريكي بقيمة مليار جنيه إسترليني، ولا يتقدم عليه سوى نادي لوس أنجلوس غالاكسي لكرة القدم بقيادة ويل فيريل.