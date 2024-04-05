تصعيد خطير في أزمة اعتداء ميسي على مدرب مونتيري

قرر نادي مونتيري المكسيكي التصعيد في أزمة اعتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مدربه فرناندو "تانو" أورتيز.

وذكر موقع "miamiherald" أن مونتيري قدم شكوى رسمية ضد ميسي إلى اتحاد الكونكاكاف بعد التراشق اللفظي الساخن بعد المباراة بين ميسي والمدرب فرناندو "تانو" أورتيز.

وخسر إنتر ميامي 1/2 في ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

وأضاف "miamiherald" أن الشكوى تشير أيضًا إلى لاعبي إنتر ميامي لويس سواريز وجوردي ألبا، اللذين دعما ميسي في التراشق.

ولم يلعب ميسي في المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، لكنه شاهدها من المدرج.

وأضاف الموقع أن مونتيري يريد فرض عقوبات على إنتر ميامي واللاعبين المتورطين ويرغب في التوصل إلى حل قبل مباراة الإياب يوم الخميس في مونتيري.