مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع رين للتعاقد مع البلجيكي جيريمي دوكو

وذكرت شبكة (بي.بي.سي) أن قيمة الصفقة تبلغ 55.4 مليون جنيه إسترليني (70.72 مليون دولار).

وأشارت إلى أنه من المقرر سفر الدولي البلجيكي إلى مدينة مانشستر اليوم الثلاثاء لاستكمال الفحص الطبي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى رين في أكتوبر تشرين الأول 2020 من أندرلخت البلجيكي، وخاض أكثر من 90 مباراة مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات وأحرز 12 هدفا.

وهز دوكو الشباك مع رين في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام ميتز في وقت سابق من هذا الشهر.

وخاض اللاعب 16 مباراة دولية مع بلجيكا منذ مشاركته الأولى في 2020.

واستدعاه المنتخب لكأس العالم 2022 في قطر وشارك في مباراة واحدة من على مقاعد البدلاء قبل خروج بلجيكا من دور المجموعات.