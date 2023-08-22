غوارديولا يخضع لجراحة طارئة ستبعده عن مانشستر سيتي لنهاية التوقف الدولي
خضع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعملية جراحية لعلاج مشكلة في ظهره في مدينة برشلونة اليوم الثلاثاء.
وقال سيتي بطل دوري أبطال أوروبا عبر موقعه على الإنترنت، إن مدربه الإسباني كان يعاني مؤخرًا من ألم شديد في ظهره وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة طارئة، أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا.
وأضاف النادي في بيان: "كانت الجراحة ناجحة وسيعود بيب للتعافي وإعادة التأهيل في برشلونة، وسيغيب عن قيادة الفريق من الملعب".
وأضاف: "خلال فترة غيابه سيقود مساعده خوانما ليو الفريق الأول خلال التدريبات والمباريات لحين عودته".
وتابع: "من المتوقع عودة بيب للفريق بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".
وسيكون التوقف الدولي المقبل خلال الفترة من الـ4 حتى الـ12 من سبتمبر/ أيلول.
وسيغيب غوارديولا عن الفريق خلال المباراتين المقبلتين بالدوري أمام شيفيلد يونايتد وفولهام بعد خضوعه لجراحة في الظهر.
وسينتقل سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد الوافد الجديد يوم السبت المقبل قبل استضافة فولهام في الثاني من سبتمبر المقبل.
وحصد سيتي، المتوج بلقب الدوري الممتاز خمس مرات في آخر ستة مواسم وفاز بكأس الاتحاد الموسم الماضي وكذلك دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، ست نقاط من مباراتين في الدوري هذا الموسم ليتقاسم الصدارة مع برايتون وآرسنال.