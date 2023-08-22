غوارديولا يخضع لجراحة طارئة ستبعده عن مانشستر سيتي لنهاية التوقف الدولي

وقال سيتي بطل دوري أبطال أوروبا عبر موقعه على الإنترنت، إن مدربه الإسباني كان يعاني مؤخرًا من ألم شديد في ظهره وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة طارئة، أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا.

وأضاف النادي في بيان: "كانت الجراحة ناجحة وسيعود بيب للتعافي وإعادة التأهيل في برشلونة، وسيغيب عن قيادة الفريق من الملعب".

وأضاف: "خلال فترة غيابه سيقود مساعده خوانما ليو الفريق الأول خلال التدريبات والمباريات لحين عودته".

وتابع: "من المتوقع عودة بيب للفريق بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".

وسيكون التوقف الدولي المقبل خلال الفترة من الـ4 حتى الـ12 من سبتمبر/ أيلول.